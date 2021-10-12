人民网北京10月12日电 （记者郝孟佳）日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（以下简称《意见》），教育部有关负责人就《意见》有关问题回答了记者提问。

该负责人表示，《意见》定位于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍，推动职业教育高质量发展。一是巩固职业教育类型定位，把类型定位作为谋划职业教育工作的逻辑起点，予以巩固和优化；二是构建现代职业教育体系，强化职业中等教育的基础地位，高质量发展职业高等教育，稳步发展职业本科教育；三是服务技能型社会建设，要求通过加快建设国家重视技能、社会崇尚技能、人人享有技能的技能型社会，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路。

《意见》提出，从巩固职业教育类型定位、推进不同层次职业教育纵向贯通、促进不同类型教育横向融通三个方面强化职业教育类型特色。该负责人表示，一是要因地制宜、统筹推进职业教育与普通教育协调发展，加快建立“职教高考”制度，完善“文化素质+职业技能”考试招生办法，加强省级统筹，加强职业教育理论研究；二是要大力提升中等职业教育办学质量，推进高等职业教育提质培优，稳步发展职业本科教育，一体化设计职业教育人才培养体系，推动各层次职业教育专业设置、培养目标、课程体系、培养方案衔接；三是要加强各学段普通教育与职业教育渗透融通，在普通中小学实施职业启蒙教育，推动中等职业学校与普通高中、高等职业学校与应用型大学课程互选、学分互认。制定国家资历框架，加快构建服务全民终身学习的教育体系。

在谈到如何深化产教融合的问题时，该负责人表示，深化产教融合对于全面提高职业教育质量、扩大就业创业、促进经济转型发展、培育经济发展新动能具有重要意义。要主动适应经济发展新形势和技术技能人才成长成才新需求，完善产教融合、协同育人机制。

《意见》从三个方面提出完善产教融合办学体制的举措。一是优化职业教育供给结构。推动形成紧密对接产业链、创新链的专业体系，推进部省共建职业教育创新发展高地，持续深化职业教育东西部协作，启动实施技能型社会职业教育体系建设地方试点；二是构建政府统筹管理、行业企业积极举办、社会力量深度参与的多元办学格局。健全国有资产评估、产权流转、权益分配、干部人事管理等制度，鼓励各类企业依法参与举办职业教育，鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地；三是协同推进产教深度融合。各级政府要将产教融合列入经济社会发展规划。建设一批产教融合试点城市，打造一批引领产教融合的标杆行业，培育一批行业领先的产教融合型企业。

《意见》还提出稳步发展职业本科教育，高标准建设职业本科学校和专业。该负责人表示，职业本科教育正处在起步的关键阶段，必须坚持稳步发展，把握好发展节奏。下一步，将逐步完善学校和专业设置标准、专业目录、学位授予及评价机制等。一是把握好速度与质量的关系。一方面将职业本科教育纳入教育事业整体规划，另一方面落实职业本科学校和专业设置标准，遴选优质高职学校举办职业本科教育。二是把握好规模与效益的关系。有序合理扩大职业本科教育规模，但与此同时，要避免低水平重复建设，摆脱传统的靠规模上效益的思维定式和路径依赖。三是把握好守正与创新的关系。一方面，坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一的职业教育办学模式和育人模式不动摇，并不断强化职业教育类型特色。另一方面，坚持以人才培养质量为核心，带动专业、课程、师资、条件和文化建设，推动形成高水平技术技能人才培养体系。

该负责人谈到，为确保《意见》落实落地，推动现代职业教育高质量发展，将强化制度保障，加快修订职业教育法，新增教育经费向职业教育倾斜。严禁以学费、社会服务收入冲抵生均拨款。打通职业学校毕业生在就业、落户、参加招聘、职称评审、晋升等方面的通道，与普通学校毕业生享受同等待遇。加大技术技能人才激励力度，提高技术技能人才社会地位。

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