蓝晓霞

“未来属于青年，希望寄予青年。”在庆祝中国共产党成立100周年大会上，习近平总书记深情寄语青年。一代代中国青年把青春奋斗融入党和人民事业，成为实现中华民族伟大复兴的先锋力量。进入实现第二个百年奋斗目标新征程，加强爱国主义教育，必须着眼培养担当民族复兴大任的时代新人，培养爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行，让爱国主义精神在广大青年学生心中牢牢扎根。

新时代加强爱国主义教育，要润物无声，突出“融”字。好的思想政治工作应该像盐，但不能光吃盐，最好的方式是将盐溶解到各种食物中自然而然吸收。新时代爱国主义教育要充分发挥课堂教学的主渠道作用，将爱国主义精神贯穿于学校教育全过程，推动爱国主义教育进课堂、进教材、进头脑。特别要紧紧抓住青少年阶段的“拔节孕穗期”，理直气壮开好思想政治理论课，引导学生把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。“感人心者，莫先乎情”，爱国主义教育要增强思想性理论性和针对性，潜移默化引导学生树立国家意识、增进爱国情感。

新时代加强爱国主义教育，要贴近生活，突出“实”字。爱国主义教育要坚持目标导向、问题导向、效果导向，在深化、转化上下功夫，在具象化、细微处下功夫。可以把爱国主义教育贯穿开学典礼、毕业典礼、五四表彰等学生日常生活场景中，增强学生的代入感和参与感；可以把爱国主义教育融入党日团日、主题班会、班队会以及各类主题教育活动之中，通过“走出去”参观纪念场馆、参加支教等社会实践，让学生更好地了解国情民情，强化责任担当。要特别注重理论联系实际，既要联系学生身边“小生活”“小事例”，更要联系党和国家的“大实践”“大事业”，用新时代坚持和发展中国特色社会主义的生动实践说话，用中国特色社会主义制度的优势说话，让青年学生在历史与现实、国际与国内的对比中，深刻认识中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，不断增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，争做新时代的奋斗者、追梦人。

新时代加强爱国主义教育，要与时俱进，突出“新”字。推进新时代爱国主义教育，必须紧扣时代主题，讲好时代故事，凝聚奋进新时代、开创新局面的前行力量。需要针对青年学生的特点创新话语体系，善于讲新话，巧用网言网语，让青年人乐意听、听得懂、听得进，把宏大转化为具体、把遥远转化为贴近、把抽象理论转化为形象故事。要特别注重用好新媒体，生动活泼开展网上爱国主义教育。可以创新传播载体手段，积极运用社交媒体、视频网站等传播平台，通过短视频、动漫、有声读物、微电影等新技术新产品，使青年学生便于加入、喜欢参与、乐于传递，让爱国情怀的“小合唱”不断汇成“大洪流”。

爱国主义教育是系统工程，既要创造教育小环境，又要营造社会大氛围，这就需要把各级政府、社会、学校的主体作用和青年学生的积极性主动性充分调动起来，不断完善全员、全程、全方位育人体制机制，开展深入、持久、生动的爱国主义宣传教育，引导青年学生把爱国作为立身之本、成才之基，继而把学习教育成果转化为爱国报国的实际行动。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员，北京交通大学党委常委、宣传部部长）

《 人民日报 》（ 2021年10月17日 05 版）

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