原标题：打破“学历”门槛，“小鲁班”变身“教书匠”

王纵横没想到，自己有一天会凭借技能留校任教，成为黑龙江林业职业技术学院首位00后实训教师。“职业教育不仅让我找到了人生的方向，也改变了我的命运。”

2020年12月，20岁的王纵横还是一名在校学生，他代表黑龙江省参加了第一届全国职业技能大赛，获得木工项目的金牌，也是黑龙江代表团在此次大赛上获得的唯一一块金牌。

“王纵横这个孩子不仅技术水平高、肯吃苦，指导队友时也很认真负责，特别适合做实训老师。”黑龙江林业职业技术学院家居工程学院院长张志刚通过对王纵横一段时间的观察，在比赛后开始动员王纵横留校任教。在今年6月王纵横毕业后，正式成为黑龙江林业职业技术学院的一名实训指导教师。

事实上，王纵横并不是该校第一个毕业即留校任教的学生，早在2017年学校就提出把特殊的技能人才留在学校。当时获得第44届世界技能大赛木工项目优胜奖的95后青年徐颜正是第一个凭借自身实力留校任教的毕业生，也成为日后王纵横的实训指导老师。

“像徐颜、王纵横这样优秀的、有经验的技能型人才，我们要打破学历的‘门槛’，把他们留在黑龙江，培养更多的大国工匠。”张志刚表示，学校正是通过这样的方式，给予学生、职业教育工作者以及青年技能人才信心，提升对专业和职业教育的自豪感、荣誉感。

传承大国工匠的精神

2017年10月，徐颜站在世界技能大赛的舞台上，克服了环境、气候、场地等困难，顺利完成了赛题的识图、放样，按照大赛主办方提供的图纸，在22小时以内完美地制作出了2.7米高、1.4米长、1.4米宽的欧式凉亭，夺得了木工项目比赛优胜奖，成为中国角逐世界技能大赛木工项目获优胜奖的第一人。同年，徐颜被人社部评为“全国技术能手”、被黑龙江省人社厅评为“龙江大工匠”，并被黑龙江林业职业技术学院破格录用为实训教师。

作为徐颜的学生，王纵横在入学后就暗暗下定决心向老师学习，立志到学校的世界技能大赛基地训练。王纵横的太爷爷和爷爷都是木匠，从小他就对木工这一行充满了兴趣。但当真正开始学习时，王纵横发现专业课与他从前接触的木工并不同。“传统的木工对于数据的要求并不是那么严格，而到了专业的赛场上缝隙尺寸不能差一丝一毫。”王纵横说。

“每一个步骤都必须精准，否则出现一点误差就会造成非常大的累积误差。”王纵横告诉记者，为了提高自己的识图能力，他要求自己每天第一个到实训基地训练，最后一个离开。有时回到宿舍还会利用空闲时间抓紧研究白天没搞懂的图纸，夜里两三点睡觉都是常事，甚至会因为突然来了灵感，兴奋地睡不着觉。一年下来，王纵横的体重从最初的110公斤减到了80公斤。

由于王纵横表现优异，2020年12月他被学校选中参加中华人民共和国第一届职业技能大赛。功夫不负有心人，王纵横的尺寸和缝隙分数基本都是满分，误差范围控制在一根头发丝的宽度，最终拿到了金牌。今年，他被授予了“全国技术能手”称号，未来他将继续钻研这项技艺，把自己所掌握的技能知识教给学生，把大国工匠的精神传承下去。

打破“学历”门槛留下人才

自从王纵横留校任教的消息传出后，他的很多学弟学妹都表示不可思议。“老师竟然只比我大两岁”“00后老师与他的00后学生同框”等声音不时出现……

而对于王纵横而言，只觉得自己身上的担子更重了。“我没想到自己有一天会和高学历的研究生成为同事，但是作为实训指导老师我必须更努力地提升自己的技能水平，帮助学生走上技能成长成才的道路。”王纵横告诉记者。

据了解，黑龙江职业林业技术学院近年来为了留下优秀的技能人才，特别出台了一整套特殊人才的引进标准，放宽了以往对于学历的要求，全力支持在校学生参加技能比赛，并动员入选过世赛国家队的学生留校任教，充实学校的教师队伍。

“我们在培养学生的过程中，也在全方位的考察学生，从技能水平、个人性格等多方面综合考量，最终为优秀的技能人才开辟一条绿色人才通道。”但同时，张志刚也坦言，像徐颜、王纵横这样的学生，留校成为教师在过去是很难实现的。“在以往的招聘过程中，学校的门槛都设在硕士学历及以上，并且必须专业对口，通过一系列学校组织的笔试、面试，才能进入学校。”

据悉，在得知王纵横获奖后，学校为他准备了10万元奖金以资鼓励，目的就是为了给学生起一个导向性的作用，让更多学生通过技能道路成长成才，实现技能报国。“情感留人固然可取，但事业留人、待遇留人更为重要。”张志刚说。

近年来，黑龙江省也多次出台政策，让技能人才的钱包“鼓起来”。早在2018年，中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅就印发了《关于提高技术工人待遇的实施意见》的通知，其中明确提出，要提高技术工人经济待遇、社会待遇、政治待遇，促进技术工人提升职业技能水平，并健全技术工人评价使用激励机制。

“打破横在高技能人才和用工单位之间的壁垒，从提高技能人才收入水平着手，积极推进收入分配改革。”黑龙江省人社厅有关负责人表示，今后黑龙江省将与时俱进，研究制定高技能人才队伍建设政策措施，为技能人才创新优化良好政策环境和社会氛围，争取让更多的“大国工匠”留在黑龙江。(见习记者 韩荣)

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