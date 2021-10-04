人民网北京10月4日电 近日，由中国政法大学主办，深圳市品牌保护与发展促进会、广东省知识产权研究会承办，高通公司等协办的“中国政法大学涉外知识产权高端人才公益培训班-广州站”在广州市黄埔区广东股权交易中心举行。

当前，我国正在从知识产权引进大国向创造大国转变，同时知识产权工作从追求数量向提高质量转变也在全面提速。近日，中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，纲要提出，到2025年，知识产权强国建设取得明显成效；到2035年，知识产权综合竞争力跻身世界前列，中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。

广东省知识产权研究会副理事长，原广东省知识产权局副局长袁有楼在培训班上发表致辞指出，粤港澳大湾区作为广东乃至全国创新、人才、技术等要素富集的高地，是未来知识产权产出的重要区域，加强大湾区知识产权工作意义十分重大。中国政法大学涉外知识产权高端人才公益培训班-广州站的举办不仅为提升区域知识产权水平提供了平台，同时为大湾区的涉外知识产权保护工作提供了重要支撑。

本次培训班邀请了中国政法大学国际法学院院长孔庆江、高通公司工程服务部门工程总监吴军力等分别以企业海外经营中与知识产权相关的问题、高科技企业的知识产权管理与专利布局、商业秘密境内保护的新动态及与境外诉讼的联动策略、5G技术与行业应用等为主题进行了分享。

据悉，通过此次培训助力企业提升涉外知识产权事务处理能力，推动粤港澳大湾区知识产权事业的高质量发展，建设支撑国际一流营商环境的知识保护体系和激励创新发展的知识产权市场运行机制，使广东省能深度参与全球知识产权治理。

(责编：陈羽、秦华)