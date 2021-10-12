原标题：苏州科技大学：思政教育引领学生社团发展

“春行姑苏、红绘‘见’筑走读城市活动、‘述往思来、向史而新’征文比赛、红色新青年弹唱会……”苏州科技大学建筑协会社团团支部书记奚秩华在线上和同学们分享最近参加的苏州科技大学“社团春声”红色经典系列社团活动，“参与这些活动，让我更加坚定地去做一名自信自强自尊的新青年。”

苏州科技大学团委通过遴选，对30个传承红色经典的社团活动进行了立项，旨在通过开展红色活动营造红色氛围、赓续红色精神、传承红色基因。活动类型包括经典选读、思想交流、红歌传唱、话剧展演、知识竞赛、诗词撰写等。

建筑协会社团春行姑苏、红绘“见”筑走读城市活动，以大学生手绘苏州“海棠花开”党建宣传牌及周边景观、学习优秀景观构筑设计为主要内容，突出了党建带动学生思想及专业发展；南风文学社“述往思来，向史而新征文比赛”，以大学生视角讲述党建历史，思考未来自身远大理想及党的发展，撰写自身感悟抱负为主要内容，引导大学生爱党爱国爱家；吉他社的红色新青年弹唱会，以弹奏演唱红色歌曲为主要内容，将大学生喜爱的艺术形式与红色文化结合，让大学生感受到红色文化的魅力，从而更加尊重喜爱红色文化。

“我们社团联在组织今年‘社团春声’系列活动时，与各社团的社长共同研究，争取更加凸显活动的政治性、思想性和时代性。”时任苏州科技大学社团联合会主席的杨紫艺同学说，“将红色教育与社团活动相融合，以同学们喜闻乐见的方式进行展现，这也是我们大学生自我教育的途径和成果。”

暑假中，青年马克思主义者协会组建青马党史宣讲团，围绕习近平总书记“七一”重要讲话在线上进行集中学习和集体备课，并走进河北沧州名人社区开展宣讲；百川求知社召开线上信仰公开课，带领社团同学全面回顾党的百年光辉历程；读书协会通过线上读书会的形式，轮番朗读习近平总书记“七一”重要讲话全文，思考新征程中青年学生如何堪当民族复兴大任的历史命题。

近年来，苏州科技大学社团发展硕果累累，多个社团团支部获全国五四红旗团支部、全国活力团支部等荣誉。建筑协会社团参与的《苏州高质量党建引领乡村振兴调研报告——基于苏州市四个美丽乡村典型示范村的实践》项目获得了第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项全国一等奖。

苏州科技大学党委副书记王荣庆说：“在三全育人的大背景下，学校把第二课堂的重要组成——社团活动作为思政教育鲜活的载体和路径，积极探索思政元素融入社团活动。共青团坚强的组织保证，社团活动丰富的实施载体和社团学生充足的参与覆盖，都为在社团中开展思政教育打下了坚实的基础。”(通讯员 章鸣 记者 李润文)

(责编：温璐、薄晨棣)