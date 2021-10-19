原标题：“让每一个孩子健康茁壮成长”

儿童是国家的未来和民族的希望。

近日，国家发展改革委等部门印发《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2025年，通过在全国范围内开展100个儿童友好城市建设试点，推动儿童友好理念深入人心，儿童友好要求在社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境等方面充分体现。

如何理解“儿童友好”理念？我国将采取哪些措施推进儿童友好城市建设？日前，国家发展改革委举行新闻发布会，围绕相关问题进行了回应。

儿童优先，提供安全舒心的成长环境

国家发展改革委社会发展司司长欧晓理介绍，目前，我国城镇化率已突破60%，城市正成为越来越多儿童成长发展最重要的外部环境。在快速城镇化进程中，一些地方习惯于将儿童发展作为城市发展的附带问题考虑，城市建设主要基于成年人群的活动模式、使用需求，面向儿童的服务供给等存在缺位。

《意见》称，儿童友好是指为儿童成长发展提供适宜的条件、环境和服务，切实保障儿童的生存权、发展权、受保护权和参与权。

欧晓理表示，《意见》明确了儿童友好城市建设的指导思想、基本原则和主要目标，从社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境5个方面提出24条重点举措，围绕托育、教育、医疗卫生、文化体育、人身安全、福利保障、交通出行等领域提出不少具有含金量的具体措施。

“儿童友好城市建设涉及行业多、领域广。”欧晓理说，国家发改委将坚持系统观念，健全完善多领域、多部门工作协作机制，推动儿童优先原则融入社会政策；坚持“条块结合”抓好落实，确保各项政策措施务实管用。

补齐资源短板，满足儿童入园需求

学前教育是儿童公共服务的重要方面，也是人民群众关心的重大民生问题。

教育部基础教育司一级巡视员姜瑾介绍，到2020年，全国幼儿园总数达到29.2万所，在园幼儿达到4818.3万人，全国学前3年毛入园率达到85.2%，普惠性幼儿园覆盖率达到84.7%。

“由于基础薄弱、欠账较多，总体看，学前教育资源总量还不足。”姜瑾说，随着生育政策调整、人口快速流动和城镇化推进，一些城市普惠性资源不足、布局不合理、幼儿园“大班额”等问题还会更加突出。

对此，《意见》提出，完善普惠性学前教育保障机制，进一步提高普及普惠水平，严格落实城镇小区配套幼儿园政策，补齐资源短板，提高保教质量。

姜瑾表示，在增加城市学前教育资源配置方面，要着重完善幼儿园规划布局，确保幼儿园科学规划，布局合理。结合本地实际，及时修订和调整城市居住区人口配套学位标准，逐年做好入园需求测算，努力满足就近入园需求。

多一份关爱，完善医疗卫生服务

“孤儿、事实无人抚养儿童、残疾儿童以及其他困境儿童等的生活情况时常牵动着人们的心，是需要党和政府给予特殊关爱、兜底保障的最弱势群体。”民政部儿童福利司副司长李婉丽说。

李婉丽表示，今后将完善儿童福利保障制度，指导各地民政部门进一步完善困境儿童分类保障政策，推进建立孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准按照经济发展水平动态增长机制；鼓励各地结合实际，完善公益普惠儿童福利保障制度，将更多儿童纳入制度保障范围，享受政策福利。

同时，织密织牢儿童“保护网”，畅通和规范社会工作者参与儿童友好城市建设的途径，支持慈善组织围绕关爱儿童设立慈善项目，凝聚全社会关爱保护儿童的合力，提升农村留守儿童和困境儿童关爱服务。

国家卫生健康委妇幼健康司副司长沈海屏称，国家卫生健康委将继续完善儿童医疗卫生服务体系，强化国家儿童医学中心和国家儿童区域医疗中心示范引领和辐射带动作用，推进儿科分级诊疗体系建设，促进优质儿童医疗资源上下贯通，实现儿童大病不出省、一般病不出县、头疼脑热在乡镇社区解决。

“持续加强儿童保健服务和重大疾病防治。”沈海屏说，以贫血、肥胖、视力不良、孤独症、听力障碍等儿童健康主要问题为重点，推广适宜技术，落实早筛查、早诊断、早治疗的防控策略；完善儿童血液病、恶性肿瘤等重病和罕见病诊疗体系，加强医疗救治服务；以信息化手段方便儿童看病就医。

沈海屏表示，要以环境符合儿童心理特点、设施符合儿童生理需求、建筑符合儿童安全要求、医疗保健服务更加优质高效为重点，以妇幼保健机构、儿童医院、综合医院儿科、基层医疗卫生机构为主体，建设儿童友好医院，为儿童提供有情感、有温度、有人文关怀的医疗保健服务。

（本报记者 刘坤）

(责编：郝孟佳、李依环)