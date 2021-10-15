原标题：2022国考扩招两成招录3.12万人

昨日，国家公务员局发布《中央机关及其直属机构2022年度公务员招考公告》。公告显示，本次招考共有75个部门、23个直属机构参加，计划招录3.12万人，相比于2021国考扩招21%。考生们可于2021年10月15日8:00至10月24日18:00期间通过中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员专题提交报名申请， 11月28日，公共科目笔试将在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和个别较大的城市同时举行。北京青年报记者注意到，除了扩招之外，此次国考还将首次设置三类公共科目笔试试卷，同时将突出考察考生多个维度的政治素养能力。

扩招更利于促进应届毕业生就业

据了解，此次招考共有75个部门、23个直属机构参加。涵盖中央党群机关、中央国家行政机关省级以下直属机构、中央国家行政机关（本级）和中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位四大系统。共计招录31242人，比去年增加了5516人，扩招21%；提供16745个职位，比去年增加了3573个。据中公教育统计，其中行政执法类招录人数24243人、12430个职位，占比分别为77.6%和74.23%，以最大体量占据榜首之位。

华图教育联席主席郑文照指出，国考近年仅面向应届生招录的人数，由2019年的39.17%，2022年上升至67.3%。从上述数据变化可以看出，国家公务员招考政策有向应届生倾斜的趋势，“而今年的扩招，最主要的目的就是在疫情影响下促进更多的应届生就业。同时，这些新增的职位多数集中于税务部门，这也是因为税务部门的改革已经完成，因此出现了大量的岗位空缺。”郑文照说。同时，今年的公告中取消了10%-15%针对大学生村官等特殊招录计划，“这也意味着应届毕业生有了更多的选择。”郑文照表示。

行政执法类首次单独命题

2022国考公告中明确说明，公共科目笔试试卷分为3类，分别匹配中央综合管理类、市地级以下综合管理类以及行政执法类职位。其中，行政执法类首次单独命题。从长期来看，法律是治国之重器，法治是国家治理体系和治理能力的重要依托，全面依法治国走向深化；从短期来看，2021年全国政法队伍教育整顿自下而上分两批进行，中央要求各地要加强组织领导，压紧压实责任，统筹协调推进，务求取得实效。“综合来看，增设行政执法类考试，是国家公务员考试顺应国家治理需要的重要体现。”郑文照指出。

从10个维度综合考察考生政治标准

2022国考公告还明确表示，考察工作突出政治标准，将采取实地走访、个别谈话、审核人事档案（学籍）档案、查询社会信用记录、同本人面谈等方法进行。同时，对政治标准明确了明细，从政治素质、道德品质、能力素质、廉洁自律情况等10个维度来衡量。

同时，2022国考，取消了面试阶段中的专业能力测试，特殊岗位的专业能力测试将在笔试阶段全部进行，郑文照说：“这对于考生而言，备考压力无疑更大，准备公共科目的同时，专业能力的笔试科目复习也需要提上日程，科学备考更加重要。”此外，2022国考增加了调剂实行方案，指定同一类试卷之间相互调剂，让考试更具有公平性。

今起登录专题网站提交报考申请

公告中明确，报考年龄一般为18周岁以上、35周岁以下（1985年10月至2003年10月期间出生），对于2022年应届硕士、博士研究生（非在职人员），放宽到40周岁以下（1980年10月以后出生）；具有大学专科及以上文化程度等。各招录机关的招考人数、具体职位、考试类别、资格条件、咨询电话等详见《中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员招考简章》等可通过考录专题网站（http://bm.scs.gov.cn/kl2022）进行查询。

据了解，本次招考主要采取网上报名方式，报考者可于10月15日8:00至10月24日18:00期间登录考录专题网站进行报名并提交报考申请，每次只能选报1个职位。11月28日，公共科目笔试将在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和个别较大的城市同时举行。 (记者 解丽)

(责编：温璐、薄晨棣)