原标题：民俗文化进了中学课堂

新学期，“农家土灶”进了上海市金山区枫泾中学的课堂。

灶头饭那份柴火的香气虽然搬不进教室，灶膛里烘山芋的欢乐也很难言传，但随着灶壁上栩栩如生的灶画一点点成形，学生们仿佛也能走进那“土土的快乐”。

“灶画里都是故事，这样的课既让我们亲近家乡风俗，还了解了它背后的传承和意义。”初三学生顾思语趴在地上边埋头勾描边告诉记者，功课之余，很享受这样的专注时刻，“我和同学都没想到，原来爷爷奶奶家的灶头和灶壁画还有那么多艺术内涵。”

如今，两周一次、贯穿一个学期的特色课程已经让学生们有了期待。从开始时的互动交流，说说身边看到的灶画；到灶画色彩纹样、文字布局的探究解读；再到动手体验创作，绘制自己心目中的灶画，这门“土味十足”的课越来越受到学生追捧。

设计这门课程的是枫泾中学高级美术教师娄春花。她告诉记者，在金山农村，昔日家家户户都有土灶，如今土灶少了，但在很多人心中，它依然占据着不可替代的位置。于是，利用学校美术特色教育优势，娄春花主编《人间烟火——金山灶壁画》一书。在各方支持下，这门课程纳入“艺术育人金山模式”区域课程，从原来的“小打小闹”，成为一门常态化课程，教材由上海教育出版社出版。

“我们希望通过对灶壁画题材内容、表现形式等相关知识的讲授，结合实际纹样的绘制，让中学生更加了解家乡，同时也能让当地的灶头文化得到更多关注和更好传承。”娄春花说。

娄春花的“灶头情结”和父亲有关。她的父亲娄天根是一位远近闻名的“打灶头”老匠人，今年70岁。在金山区枫泾镇盛新村见到他时，老人正在家中练笔。一张铅画纸，寥寥几笔，一幅《喜上眉梢图》就轮廓初显。“现在岁数大了，不比年轻时候，所以，平时还是得练练，在灶头上作画时，心里才有数。”

“我们家三代都是手艺人，从爷爷那辈开始就是泥瓦工，在当地已经小有名气。”娄天根说，“像仪门、老式的房子，他们都会建。”家庭熏陶加之自身努力，娄天根很快学到了一手精湛的瓦工手艺。而作为好瓦工的必备技能之一，就是砌个好灶头。

“十个瓦匠里能有一两个人砌出个好灶头就算很不错了。一是砌的灶头要好看，灶壁画也要画得考究；另外一个就是灶头要省柴、聚火，烧水做饭速度快，不回烟。不是经验丰富、善于思考总结的老师傅，很难做好。”娄天根说。

现在，越来越多农村人搬到城镇居住，“打灶头”的人家少了。但只要翻建房子，不少农村人还是会请老师傅去砌个土灶头。娄天根说，这两年明显感觉到，老手艺更“吃香”了，一些城里人也喜欢来寻土灶做的菜饭。前不久，娄天根被请去为枫泾镇新元村一户农家“打灶头”，总共4天工夫，单单画灶壁画，就用去了两天半。“这还算是赶的，如果要更加漂亮，一个灶头做好起码要一周时间。”

娄天根坦言，自己文化程度不高，更谈不上什么绘画功底，就靠着揣摩和勤学，练了这门手艺。听说女儿要把灶头文化搬进中学课堂，娄天根来劲了，自告奋勇做志愿者，给学生们示范讲解。

“灶画以寓意吉祥的图案为主，比如鲤鱼寓意年年有余，猴子坐马上寓意‘马上封侯’。刘海戏金蟾、武松打虎、姜太公钓鱼等图案，算是相对复杂的样式，会画的老匠人已经不多了。”娄天根说，“老话说，灶头旺，就是日子旺、家业旺。土灶进了课堂，小娃娃们喜欢上了老手艺，咱这灶头就能越烧越旺了！”

在娄春花看来，如今的乡村更是一种生活方式，灶头文化是乡村生活的一部分。“灶头是乡愁，承载的是家的味道，是家人的爱，更是一种民俗文化。和学生一起‘还原’农家土灶的点点滴滴，也是一次寻根之旅，寻找乡村的根，也是寻找每个人心灵的归宿。”

（本报记者 颜维琦 曹继军 本报通讯员 俞翔）

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