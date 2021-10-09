人民网北京10月9日电 （记者孙竞）记者今天下午从教育部新闻发布会上获悉，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛即将于10月12日在南昌大学开幕。

教育部高等教育司司长吴岩介绍，自2015年首届大赛举办以来，七届大赛累计603万个团队的2533万名大学生参赛，实现了基础教育、职业教育、高等教育的贯通。经过5年的实践探索，450余万大学生参与“青年红色筑梦之旅”活动，走进革命老区、贫困地区和城乡社区，接受思想洗礼、加强实践锻炼。自第三届大赛开始，大赛积极推进国际交流合作。据统计，第五届、第六届、第七届，三届大赛共有来自五大洲120多个国家和地区，10314个国际项目、30592名国际大学生报名参赛。

吴岩表示，大赛以创新引领创业、创业带动就业，推动高校人才培养范式发生深刻变革。目前，全国高校已普遍开设创新创业教育课程，累计开课3万余门。各高校聘请行业优秀人才担任双创教师，专职教师近3.5万人、兼职导师13.9万余人。

记者了解到，本届大赛是第一次在革命老区办赛，赛事规模再创新高。今年共有来自国内外121个国家和地区、4347所院校的228万余个项目、956万余人次报名参赛，参赛项目数增幅达55%，参赛人次增长51%。参赛院校基本囊括了哈佛大学、麻省理工学院、牛津大学、剑桥大学等世界排名前100的大学。职教赛道共计2116所院校、86万余个项目、330万余人次报名参赛。萌芽赛道共计228个项目参赛。为适应赛事发展，总决赛入围项目由1600个增加到3500个，金牌数量由158个增加到320个。

“可以说，本届大赛实现了‘三个覆盖’：内地院校参赛全覆盖、教育全学段参赛全覆盖、世界百强大学参赛基本覆盖。”吴岩提到。

在今年的“青年红色筑梦之旅”活动中，各地各高校紧扣“建党百年”主题，全程贯穿“四史”教育，2586所院校的40万个创新创业团队、181万名大学生参加活动，对接农户105万户、企业2.1万多家，签订合作协议3万余项，产生了良好的经济效益和社会效益。

值得关注的是，今年大赛新设“本科生创意组”，并设置单独的晋级通道，保障在校大学生深度参赛，让更多创新创业的“未来之星”能脱颖而出。同时，大赛增加了参赛人员年龄不超过35周岁的限制，让更多青年学生拥有展示机会。为引导高校把创新创业教育与破解产业实际技术难题有机结合，本届大赛还新增了产业命题赛道，国内共有1024所高校、10466个项目、59454人次报名参赛，有力促进了赛事成果转化与产学研深度融合。

吴岩表示，本届大赛组委会将举办“中国民族品牌主理人面对面”“全球生态文明智慧化高端论坛”等活动，做好大赛项目资源对接，让大赛成为连接教育与产业的重要桥梁和纽带。大赛同期，还将组织第三届教学大师奖、杰出教学奖和创新创业英才奖颁奖，激励广大高校教师争做师德高尚、潜心育人的“大先生”，激发青年学生争做堪当民族复兴大任的“好学生”。

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