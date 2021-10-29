人民网北京10月29日电 （记者孙竞）记者日前从南开大学获悉，第九届世界中国学论坛近日在上海国际会议中心开幕，会上公布了第六届世界中国学贡献奖获奖者名单。南开大学中华诗教与古典文化研究所所长、加拿大皇家学会有史以来唯一的中国古典文学院士叶嘉莹先生获奖。

叶嘉莹在录制的获奖感言视频中说：“我们的时代正面临着种种变化，传统的文学批评也需要寻求一个新的拓展，才能够万古常新；这是我们东西方交流更加频繁、更加密切的时代，这种中西文化的交流、结合、发展是非常重要的一件事情。”她回忆说，在哈佛大学教书时，学校一个会议室挂着对联“文明新旧能相益，心理东西本自同”，即文明、文化、新文化与旧文化互相融合、互相增加，有更丰富的作用和内涵；不管是西方人还是东方人，心理上有基本相同的地方。

此外，英国汉学家、剑桥大学荣休教授鲁惟一（Michael Arthur Nathan Loewe），美国加州大学圣地亚哥分校荣休教授周锡瑞（Joseph W. Esherick）亦在本次获奖者名单之列。

本次论坛由国务院新闻办和上海市政府共同主办，上海社会科学院和上海市政府新闻办联合承办。世界中国学贡献奖创设于2010年，旨在推动海外中国学的发展，致敬为中国研究做出杰出贡献的学者，弘扬世界中国学优异成果，促进海内外中国研究的交流，是当下国际中国研究的最高奖项。

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