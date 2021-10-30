人民网北京10月30日电 （记者孙竞、李依环）教育部日前印发通知，对规范做好2022年普通高校部分特殊类型考试招生工作作出部署。通知明确，高校要进一步减少艺术类校考专业范围，严禁高校委托个人或中介组织开展特殊类型考试招生有关工作，严禁高校通过“只报名、不考试”等虚假考试方式圈定合格生源。

通知要求，各地各高校要认真落实教育部相关工作要求，结合本地本校实际，科学制定特殊类型考试工作方案，包括招生专业、考试科目、考试时间、考试地点和方式等有关要求。省级招生考试机构要积极创造条件增设艺术类专业省级统考科类，鼓励省际间联合组织省级统考，扩大省级统考专业范围。

根据通知，高校要进一步减少艺术类校考专业范围。高校部分艺术类专业确需组织现场考试的，应积极采取线上考试或使用省级统考成绩进行初选等方式，严格控制现场考试规模。鼓励高校在初选时加强考生文化等综合素养考核。要加强和生源地省级招生考试机构的沟通协调，根据各专业人才选拔培养要求，科学确定招生专业对应的省级统考科类和专业范围，并提前向社会公布。

各地各相关高校要严格考生报考资格审核，严防报考资格弄虚作假。严格考评人员管理，优化考评人员结构，加强考评人员培训，严格执行考评人员回避制度和“黑名单”制度。严禁特殊类型招生高校、内设学院（系、部等）及教职工组织或参与考前辅导、应试培训。严格考试过程管理，严把考试入口关、组织关、评分关，确保考试组织严格规范、结果公平公正。

通知强调，严格招生录取标准，进一步提高相关考生的专项测试成绩和文化课成绩录取要求。加强入学资格审查和专业复测，对审查或复测发现问题的，要组织专门调查，并按有关规定进行严肃处理。

根据通知要求，各地各相关高校要严格落实招生信息公开要求，主动接受社会监督。建立健全省校两级监督检查工作组，加强对特殊类型考试招生工作全过程的监督。严格遵守高校招生“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”等规定。对有违规违纪行为的人员，严格按照有关规定严肃处理，并追究相关人员责任。

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