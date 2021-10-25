原标题：一所高校给云南小县城带来什么

“这里真的有一个县城的样子了。”永平县挂职副县长王珏刚上任6个月左右，这是他听到当地老百姓讲得最多的一句感慨。上任以来，他调研了县里的7个乡镇21个村，各个委办局、医院、学校、企业他都去了一遍。

县城道路宽阔，一排排新式楼栋鳞次栉比；道路硬化到村，最偏僻的村子也有网络信号；县域内就诊率提升超过两成，达到95%以上；义务教育阶段零辍学，永平一中高考成绩2018年全州垫底，经过3年帮扶一本上线人数从3人增加到39人，本科升学率达六成，提升23%。

这是王珏调研的一组数据，这些数据背后，是永平县广大干部群众在脱贫攻坚一线的艰苦奋斗、攻坚克难，同时也蕴含着他所供职的高校——复旦大学举全校之力帮扶这个小县城的“诚心诚意”。

2012年，复旦大学成为国务院扶贫办与教育部最早确定的16所定点扶贫滇西边境山区国家扶贫开发重点县的高校之一。自此，这所高校开始与永平携手脱贫攻坚。到2019年4月，永平正式脱贫摘帽，贫困发生率从2013年的16.94%降低至0.04%，到2020年实现动态“清零”。

这一过程中，“复旦力量”功不可没。

精准帮扶

王珏是复旦大学派往永平县的第6任挂职副县长。这个副县长岗位最主要的工作之一，就是推进对口帮扶工作，在永平县挖掘需求，并牵线搭桥精准对接复旦资源。

在他之前，复旦挂职干部徐宏波就曾把复旦大学特聘教授吕红带去永平县，与当地的阿庆嫂食品有限公司合作，运用科技力量助力这家传统酱菜厂产业升级，开拓了苹果气泡酒业务。

现如今，包装精美的苹果气泡酒通过网络销往全国各地，而此前，生长在海拔1700米高地的永平苹果，连卖出县城都很困难。

“同样是发酵，以水果为原料的发酵产品，拥有更高的附加值。”吕红建议公司负责人把“蔬菜发酵变酱菜”的思路，转换为“苹果发酵变时尚饮品”的新思路。

除了给思路，吕红还带着复旦师生团队给阿庆嫂公司带去了发酵技术和生产标准。他们把复旦的马克斯克鲁维酵母专利菌株，用于苹果酒的制作。从产品研发到生产制作，甚至包装设计和品牌建设，这支团队全程参与其中。

最新数据显示，这条“小试牛刀”的生产示范线，目前生产能力约1200吨/年。

这是当地第一条苹果酒工业生产线，改变了此前苹果鲜果因保鲜时间限制而只能在本地零售的局面。该项目申请专利1项，注册了“希玖”品牌，已上市销售两款产品，新增就业岗位32个，新增特色水果种植面积5100多亩，带动160余户贫困户脱贫，水果种植户每年每户增收1.2万余元。

“小病不出乡，大病不出县”

除了经济帮扶，“复旦力量”还在医疗、教育两大受老百姓关注的民生领域发力。

近期，一台直肠癌腹腔镜手术在永平县人民医院完成。手术的主刀医生，是复旦大学附属金山医院普外科主治医师、第11批援永平医疗队队长姜笑明。

这台手术的价值，远不止是在永平县救助了一名直肠癌患者这么简单。通过这台手术，姜笑明把胃肠肿瘤微创手术治疗及后续规范化治疗技术教授给了当地医生。这些医生出师后，永平县胃肠肿瘤患者不用出县，就能接受微创治疗。

据了解，经过这些年的帮扶，永平县人民医院医疗水平已经基本可以满足老百姓“小病不出乡，大病不出县”的需求。以永平县人民医院普外科为例，过去5年，腹腔镜手术比例大幅升高，目前普外科常见疾病大多可在腹腔镜下完成。

近期，复旦大学协调资源引入捐赠的128排CT机已安装完成，即将投入使用，新建设的远程会诊系统也将接入。“即使以后有什么疑难病例，也可以得到上海医疗专家的会诊。”姜笑明说。

从2016年开始，复旦大学为永平的乡村医生提供医学专家远程授课服务，连续开展高血压、糖尿病等慢病管理，农药中毒、触电等乡村急救培训。截至目前，已有超过1500人次医护人员参训，下一步，复旦还将结合疫情防控需要开展发热病人管理、医疗废物管理和防护等培训。

让学校教育产生质的飞跃

更加振奋人心的改变，在教育。

“复旦力量”既关注当地即将参加高考的高中生，又关注那些工作在一线的基层干部。

永平一中原本是大理州高考成绩垫底的高中，如今，这里的“复旦·永平振兴班”全州闻名。振兴班的同学，在课余时间还会利用网络向复旦大学腾飞书院的学长学姐交流“取经”。

永平一中校长查明珠认为，这种“扶贫先扶智”的做法，能让学校教育产生质的飞跃。

目前，复旦大学累计为永平县投入教育扶贫资金2000万元，涉及20余个教育帮扶项目，培养师资120余人，选派4批研究生共17人开展长期支教，接收6批80名职高学生实习就业，帮扶80多所学校的3000多名学生。

永平县的党政领导干部，目前已有10期约520人次参加过复旦大学举办的基层管理干部培训班，覆盖全县科级以上干部群体。2021年参加培训的学员，除了上理论课外，还有机会到长三角“美丽乡村”建设的最前沿浙江义乌，实地感受了一把“摸着石头过河”的改革精神。

此外，复旦每年还选派专家学者到永平县参与“干部讲堂”授课，每年参训人数超过600人，通过“送课上门”进一步提升永平县基层干部的综合素质。

“从复旦人身上，我们不仅学会了做事，还学会了做成事背后的深层次理念和高品质精神。”永平县原县委书记阿泽新说。

中青报·中青网记者 王烨捷

(责编：郝孟佳、温璐)