原标题：好的分层教学是让学生寻找自己的“时区”

最近，深圳沙湾中学初三年级分层分班教学在网络上成为热点。尽管校方一再申明分班没有重点和非重点之分，教师的配备一视同仁。但在反对声中，这所中学的“分层教学”实行3天还是终止了。

深圳沙湾中学实行的“分层教育”，就是教师根据学生现有的知识、能力水平和潜力倾向，把学生科学地分成几组各自水平相近的群体，并区别对待，使学生在恰当的分层策略和相互作用中得到更好的发展和提高。实际上，“分层教学”连创新都算不上，上个世纪80年代以来，国内少数学校便引入“分层教学”的概念并探索实施。当然，分层教育这种模式在其他国家起起伏伏，他们的经验和教训，值得“后来者”借鉴。

从新闻披露的内容来看，沙湾中学在暑假前，对初二学生按学生的学科特点和接受能力等因素重新进行了分班。但是，不管校方如何强调这不是简单地划分重点班和非重点班，毕竟这种教学模式是要“区别”对待学生的，家长内心都不免打几个寒颤。

为照顾“平均值”，那些学习能力强的学生“吃不饱”怎么办？化解这样的难题，两千多年前孔子提出过“有教无类”“因材施教”的策略。“因材施教”至今仍被很多人挂在嘴边，为何解决不了当下教育的矛盾呢？很重要的差别是，孔子时代的“课堂”规模和现代学校的课堂规模是无法比拟的。如果一个老师只带十多个学生，完全可以因材施教，但现代课堂动辄五六十人，“规模化”和“个性化”的矛盾难以协调。

如果仔细研究“分层教学”的授课理念，一定程度上，它可以理解成“规模化”的因材施教。我想，家长之所以反对“分层教学”，他们反对的不是“分层教学”的本质，而是担心“程序正义”：分层的依据是否科学？会不会有成绩不好的“特权”学生进入高层次班级？各层级的师资配备真的能一视同仁吗？即便教师配备一致，但教师的授课态度会不会有所差别？

其实，并非所有的家长都希望自己的孩子进入“尖刀班”或“重点班”。理性的家长能认识到，如果自己孩子水平没达到那么高的水准，即便想方设法将孩子强塞进去，也不利于孩子的学习，高强度高压力反而会抑制孩子的健康成长。只不过，“尖刀班”“重点班”等不平等现象，已经成为众多家长内心深处的敏感点，所以，他们宁可接受教育“大锅饭”。

深圳沙湾中学的“分层教学”实行3天就夭折了，从网络跟帖来看，很多家长和学生也深表遗憾。在教育问题上，学校比家长专业，教育行政主管部门也应该专业地判断各种意见，而不是完全被家长牵着鼻子走。

深圳沙湾中学的“分层教学”并不违背“双减”原则。于该校而言，这也算是有益的探索。只要能保证“程序”和“结果”的公平，那就不妨勇敢一些，用专业意见去说服“众声喧哗”。毕竟，“跑得慢”的学生我们要拉一把，“跑得快”的学生你总不能拽回来吧？

家长群里总在流行一句很鸡汤的话，“每一个孩子都有属于他自己的时区”。好的“分层教学”，不正是在为孩子们寻找自己的时区吗？（陈方）

(责编：温璐、熊旭)