人民网北京10月14日电 （记者郝孟佳、李依环）今天，国家公务员局网站发布中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员公告。报考者可于2021年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录考录专题网站进行报名并提交报考申请，每次只能选报1个职位。

公告明确，行政职业能力测验考试时间为11月28日9时至11时，申论考试时间为11月28日14时至17时。8个非通用语职位外语水平测试，中国银保监会及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为11月27日14时至16时。

公告称，报考者可于2022年1月登录考录专题网站查询笔试成绩和最低合格分数线。其中，8个非通用语职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、外语水平测试成绩(考试成绩均按百分制折算，下同)分别占25%、25%、50%的比例合成。

中国银保监会及其派出机构职位和中国证监会及其派出机构职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占25%、25%、50%的比例合成。

公安机关人民警察职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成。

在面试环节，中央公务员主管部门根据《招考简章》中规定的面试人数与计划录用人数的比例，按照笔试成绩从高到低的顺序确定各职位进入面试的人选，并在考录专题网站上公布。达到笔试最低合格分数线的人数与计划录用人数比例低于规定面试比例的职位，将面向社会进行调剂。调剂在公共科目考试内容相同(即指报考者应答的是同一类试卷)的职位之间进行，调剂公告、职位等通过考录专题网站发布。

面试结束后，招录机关通过考录专题网站发布报考者的面试成绩以及综合成绩。其中，未组织专业能力测试的，综合成绩按照笔试、面试成绩各占50%的比例合成;组织专业能力测试的，综合成绩按照笔试成绩占50%、面试成绩和专业能力测试成绩共占50%的比例合成。

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