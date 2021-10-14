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中国矿业大学：把实事做到学生心坎里

2021年10月14日08:21 | 来源：中国青年报
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原标题：中国矿业大学：把实事做到学生心坎里

　　“原本以为假期待在学校会很无聊，没想到有这么多有意思的活动！”10月3日，中国矿业大学2021级新生王辰瑜参加完校园音乐派对，兴奋地对家人说。

　　据了解，9月17日新生就已报到入学。为了让学生度过一个安全健康、欢乐祥和的国庆假期，学校根据“就地过节、非必要不外出”的要求，安排了“四史”教育、学习成长交流、体育运动等六大类30项活动，各二级学院也结合实际安排了170余项活动。

　　自党史学习教育开展以来，中国矿业大学深入开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦落实立德树人根本任务，全校各单位、部门认真倾听学生建议需求，用心用情用力解决学生“急难愁盼”问题，把实事做到学生心坎儿里。

　　据了解，校院分别形成办实事重点任务清单31项和420余项，其中与学生直接相关事项均占到50%以上，涉及学生学习、生活、心理、就业等方方面面。

　　“经过国际大师一对一的教学指导，我对自己的专业能力更有信心了。”人文与艺术学院音乐专业2020级学生付昱地说。

　　最近，该校人文与艺术学院根据音乐系人才培养特点，探索实施了音乐系声乐钢琴国际大师班，邀请来自加拿大、美国、法国的5位专家学者，通过在线视频课程为学生进行一对一教学指导，课程费用全部由学院支付。

　　“曾经在网上搜索过学校的住宿条件，没想到经过一个暑假就大变样了！”9月刚刚入住进学校宿舍的2021级新生桑一田，兴奋地将宿舍照片发到了微信群。

　　原来，该校区相关宿舍楼各项设施相对陈旧，由于学生宿舍紧张，一直没有启动改造计划。这一次，学校根据学生意见，把两栋宿舍楼改造作为学校为学生办实事的事项之一，利用暑期实施了改造。此次改造不仅对外墙、吊顶和墙地面等“硬设施”进行了提档，还对“软设施”进行了升级——每层配备了洗衣机、热水，洗浴蓬头数增加了一倍。

　　该校南湖校区的变化，同样让返校学生感到惊喜：公共教学区新建了30间智慧自习教室，并提供网上预约自习功能；校内美食广场开业；学生公寓安装了插卡取电系统；建设了校园快递物流园……

　　该校党委书记刘波说，党史学习教育最终是为了“办实事、开新局”。学校将通过党史学习教育，坚持为党育人、为国育才，既抓“十四五”健全完善育人体系的全局大事，也抓方便学生学习生活的点滴小事，真正把立德树人体现到学校工作各方面、全过程。（记者 李超）

(责编：温璐、薄晨棣)

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