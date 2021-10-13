人民网北京10月13日电 （记者孙竞、郝孟佳）近日，教育部和市场监管总局联合印发《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》（2021年修订版）（以下简称《服务合同》），进一步规范合同当事人签约、履约行为，提升校外培训机构服务质量，化解校外培训中产生的纠纷，保护合同当事人合法权益。

《服务合同》由封面、使用说明、特别提示和合同正文四部分组成，其中，合同正文包括甲乙双方的基本信息、培训服务、培训收费、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、培训退费、违约责任、争议处理、其他约定、生效方式、合同附件等内容，就市场交易主体双方的权利义务进行了合理界分，对培训服务标的的质量要求、保证条件及风险分配等给出了恰当定义。

记者注意到，《服务合同》在使用说明中界定了校外培训机构的范围，同时提示使用者：“合同签订前，学科类培训机构应当出示办学许可证和民办非企业单位登记证书等证明文件；非学科类培训机构应当出示办学许可证，营业执照（或事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书）等证明文件。”

在收费方式上，《服务合同》要求机构按照国家有关政策要求，不得一次性收取或变相收取时间跨度超过3个月的费用；按课时收费的，每科不得一次性收取超过60课时的费用且不超过3个月。此外，培训机构不得使用培训贷方式收取费用，预收费须全部进入培训机构收费专用账户，并根据属地监管部门要求，通过银行托管或风险保证金方式全额纳入监管范围。

教育部相关负责人表示，《服务合同》充分吸收了校外培训机构治理工作的最新法律法规和政策要求，调整优化了合同结构，完善了合同细节，规范了合同语言，从源头上解决了一些培训机构资质不全、违规收费、退费难、卷款“跑路”、培训人员良莠不齐等突出问题，切实防止群众利益受损。

下一步，教育部和市场监管总局将指导各地抓好落实，把推行《服务合同》作为落实“双减”工作的重要环节加以推进，多措并举，宣传引导广大合同当事人使用《服务合同》，推动校外培训市场有序运行、理性发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)