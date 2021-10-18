原标题：国考报名已有岗位竞争超800:1 热门岗位有啥特征？

17日，国考报名进入第三天，部分报名热度较高的职位，其过审人数已超800人，竞争激烈。

国考报名部分岗位竞争激烈

根据国家公务员局发布的招录公告，此次招考共有75个部门、23个直属机构参加，计划招录3.12万人，相较2020年度的2.4万人、2021年度的2.57万人，本次国考的招录规模突破3万大关，增幅明显。

与之相对应的是，国考报考竞争依旧激烈。每年国考报名时，考生们扎堆报考现象频现，部分热门岗位竞争激烈。

从本次国考报名来看，以全国总工会下的中国机械冶金建材工会“办公室一级主任科员及以下”职位为例，该岗位计划招录1人，截至17日13时，过审人数已达862人。

另有西藏自治区阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职，计划招录1人，截至17日13时，报名人数已达两千，其中过审人数829人，待审人数1365人。

报名热门岗位有何特征？

综合报名、过审人数较多的岗位信息可以看出，多数热门岗位限制较少。

以西藏自治区阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”职位为例，该岗位主要工作内容是邮政行业监督管理，不限专业，不限政治面貌，学历要求本科及以上，对于服务基层项目工作经历无限制，对于基层工作最低年限无限制。

华图教育研究院专家郑文照表示，按照以往经验，报考条件较为宽松的岗位竞争一般比较激烈，考生务必认真比对报考条件和自身优势，慎重选择。

此外，多地税务局报考人数接近一千人。以国家税务总局得荣县税务局“一级行政执法员(二)”职位为例，截至17日13时，该职位报考人数909人，过审近500人。

据国家税务总局官方微信消息，2022年全国税务系统计划招录公务员20010名，招录地区覆盖全国23个省、4个直辖市、5个自治区和5个计划单列市。

专家表示，从总体报名进展来看，招录规模较大的税务系统依然是报考大户，资格审核通过人数占比也会较大。

郑文照表示，报考阶段的热门岗位，往往进入面试难度也大，考生需要科学理性判断，避免盲目跟风报考。

报名备考阶段，这些问题要掌握

为了方便考生报名，15日，国家公务员局网站在2022年度国考专题中特别列出了相关政策解答。

涉及报名问题的政策问答中特别提示，报名阶段报考者每次只能报考1个职位，在招录机关对报考申请进行资格审查之前，报考者可以更改。

通过招录机关资格审查的报考者，不可再改报其他职位。没有通过招录机关资格审查的报考者，在2021年10月24日18:00以前，可以改报其他职位，但不可再次报考原职位。

此外，所有报考者均需填写《报名登记表》和《报名推荐表》，所填信息应当真实、准确、完整。

主要信息填报不实的，按弄虚作假处理；信息填报不全导致未通过招录机关资格审查的，后果由报考者自负。《报名登记表》和《报名推荐表》一般在面试前向招录机关提供。(任靖)

(责编：温璐、郝孟佳)