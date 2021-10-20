原标题：不“鸡娃”受排挤 “双减”要平衡教育理念冲突

近日，贵州省贵阳市一所知名小学的7岁女孩妞妞被班里37名家长“联名”要求转学，该班级一共有39名学生，也就是说几乎所有家长都想把妞妞“驱逐出去”。事情并不复杂，只是妞妞妈妈反对教师给孩子布置过多作业，与教师发生冲突，在其他教育理念上，妞妞妈妈也与教师存在分歧。这才导致了“联名请愿”的发生。

此事一经报道，持续在网上发酵，有赞同这位家长做法，也有对其做法持反对意见的。但无论持什么看法，首先需要明确的是，37名家长的“请愿书”是不具备任何法律效力的，适龄儿童接受义务教育是法律赋予的权利，任何人都不能剥夺。

这样的新闻之所以引发热议，很大程度上与当下正在实施的“双减”政策“撞了个满怀”。无论是一名家长要求的“减负”，还是37名家长集体“请愿”，都是教育改革之下各方家长们不同心态和立场的体现，抛开其中一些涉嫌违法违规的做法，他们的不同心态并非不可理解。

从要求减负的家长立场来看，其做法与当下大趋势相符合。不得给小学一二年级学生布置书面家庭作业的规定，在各地正逐渐得到落实，让孩子们有一个快乐的童年也早已成为共识。不过共识归共识，能与其他家长、学校“硬杠”者毕竟是少数，大多数家长的心态与“联名请愿”的37名家长类似：你“快乐”你的，你“减”你的，但请别妨碍我。这也是为何不少网友会“同情”那位受到处分的教师。

无奈背后的原因也不难理解，纵然教育部门在“减负”上一直持续发力，但教育评价体系中唯分数、唯升学率的问题依旧存在，在“提高一分干掉千人”的应试教育环境下，许多家长、老师当然希望穷尽一切方法来提高孩子的分数，自然也会把影响分数、妨碍提高成绩的一切因素，视为“耽误前程”的“大敌”。

因此，我们就看到了要求取消“月考”“分班”的家长被另外家长“怒怼”，一些要求减负的家长被视为“异类”，还有在国家严格监管校外培训的大环境下，打着“高端家政”旗号的“住家教师”市场却开始活跃了起来。

种种迹象都表明，减负还有很长的一段路要走，也不是严格监管校外培训机构、规范学校办学就能够实现的。就当下而言，首先学校作为教育的主阵地，要有正确的教育观、人才观，同时建立起与家长的良好沟通渠道，教师们要缓解家长的焦虑，共同帮助孩子找到更适合的成长路径。

从长远来看，要积极推动教育评价、人才培养体系改革，让一元化的人才培养观念、评价体系逐渐从教育中消失，否则，即便再有力的减负政策，恐怕都无法阻挡家长们那颗“鸡娃”的心。可以预见，类似的事件在以后可能还会出现，但从某种程度而言，这也表明越来越多家长已开始尝试真正“坐下来”，这也是一个好的信号。既然让孩子茁壮健康成长的最终目标是一致的，那么面对分歧，除了“对抗”，一定有更多更合适的解决办法。（郭慧岩）

(责编：温璐、熊旭)