人民网北京10月20日电 25岁被重庆大学作为人才引进，直接聘为正高/博导岗位，入职半年实现学院顶级国际学术会议论文零的突破……近日，重庆大学计算机学院“95后”博导冯磊在网络上引发关注。

冯磊本人照片。图片来源：重庆大学计算机学院网站

根据重庆大学计算机学院官方网站7月发布的文章《计算机学院“95后”弘深青年学者冯磊再创新纪录》显示，冯磊撰写的论文《Pointwise Binary Classification with Pairwise Confidence Comparisons》在第38届国际机器学习会议（The 38th International Conference on Machine Learning）（CCF A类）上发表。

该学院表示，这是机器学习领域公认的顶级国际学术会议，在学术界享有极高的声誉。这也是重庆大学计算机学院首次以第一单位在该会议上发表学术论文，实现了零的突破。该论文的第一作者与通讯作者均为冯磊。

根据重庆大学官网的介绍，冯磊出生于1995年4月，博士毕业（直博并提前毕业）于新加坡南洋理工大学，目前为重庆大学计算机学院弘深青年学者引进人才、博导，兼任日本理化学研究所先进智能研究中心客座科学家。

2021年1月，冯磊加入计算机学院工作，入职时仅25岁，这是计算机学院目前年龄最小的引进人才，也是该学院有史以来首次直接给应届博士毕业生正高/博导岗位。

冯磊的主要研究方向为机器学习、数据挖掘、人工智能。近三年来，已在ICML、NeurIPS、KDD、CVPR、AAAI、IJCAI等国际顶级（CCF A类）会议与中科院一区期刊上以第一作者或通讯作者发表论文十余篇。在学术服务方面，担任IJCAI 2021高级程序委员会委员，ICML 2021专家审稿人，以及其他国际顶级（CCF A类）会议的程序委员会委员/审稿人，并受邀担任多个国际知名期刊审稿人。

记者注意到，在冯磊的个人页面上，标注他的招生信息：年度招收博士生1名、硕士生3名，招收数学、计算机等专业。但同时特别备注：“2022年秋季入学的博士硕士研究生招生名额已满，谢谢各位同学的热情”。同时，冯磊还向同学们推荐了相关领域的导师。（李依环、孙竞、实习生丁元贺）

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