张玉胜

原标题：家教亟待走出“打击式教育”误区

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网对2006名18-35周岁青年进行的一项调查显示，高达90.6%的受访青年坦言父母对自己进行过言语上的打击式教育。（10月28日《中国青年报》）

与人们熟知的“好孩子是夸出来的”不同，实施打击式家教的父母总是以一种求全责备的“挑剔”目光对待孩子。无论其做什么，都难以得到认可与表扬。即便是孩子考试得了98分，家长也要拿隔壁孩子的100分比较，抱怨“不理想”“有差距”。

打击式家教虽不像棍棒教育那样让孩子皮肉受苦，但其对孩子的心灵伤害不容忽视。首先，会降低孩子的学习兴趣。人常说“兴趣是最好的老师”。如果孩子一直生活在家长打压的教育环境中，其情绪低落、兴趣索然和积极性受挫不难想象，学习提不起劲，成绩自然落后。

其次，会疏远亲子关系。父母与孩子的亲情是要靠孩子对父母的信任感与安全感维系的，打击式教育极易让孩子产生不悦与痛苦甚至心理逆反，这不仅不利于亲子关系的融洽与和睦，也会对孩子的性格形成产生负面影响，亲子关系也就难以得到改善。

其三，会重挫孩子自信心。实践表明，生活在民主型家庭中的孩子大多都比较自信与开朗，因为父母对于他们的进步和成功从不吝啬表扬；而常常受到打击式家教的孩子，则往往表现出情绪低落、性格压抑和自信心缺失。

矫正打击式家教，就当摒弃父母的错误认知。所谓“打是亲、骂是爱”不过是简单粗暴家教的遮羞布；“严师出高徒”也并非只是一味地板起面孔训人；惯着就是溺爱，夸了就会“翘尾巴”的认知太过片面与绝对。家教不能缺失温情、耐心与人格尊重。

家教需要方法得当、科学合理。人常说“教无定法”。教育孩子也需实事求是、因人制宜、恩威并施、奖惩结合。孩子犯了错误，就该批评教育，当然也需父母拥有“容错”的心理预期；对孩子不合理要求，要敢于和善于拒绝。当孩子获得优异成绩或取得点滴进步时，父母要不吝表扬与夸奖。须知，孩子是渴望被认可、被肯定和被鼓励的。

(责编：郝孟佳、熊旭)