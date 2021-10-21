原标题：2022国考：6天77.8万人报名 热门岗位竞争比超2000∶1

本报北京10月20日电 国考进入第六天，截至20日16时，根据中公教育提供的统计数字，中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员专题网站共有77.8万人提交报名申请，同比去年增长超20万人，平均竞争比为19∶1，已经进入报名“井喷”期。

目前国考报名的最热门岗位是西藏自治区邮政管理局阿里地区邮政管理局一级主任科员及以下一职，竞争比为2245∶1；其次是全国总工会中国机械冶金建材工会办公室一级主任科员及以下这一职，竞争比为2016∶1。

另据统计，截至20日16时，还有510个职位无人提交报名申请，占职位总数的3%。这些遇冷职位集中在税务、铁路公安等一线执法系统，如北京铁路公安处车站派出所民警招考6人，目前无人报考。

“对于具体岗位的冷热不均，其主要原因在于报考该岗位的‘门槛’，职位要求学历低，附加条件少，就意味着给了考生更多的机会。”国家服务外包人力资源研究院副院长管连教授在接受中青报·中青网记者采访时说。

中公教育公考专家李茜介绍，西藏自治区邮政管理局阿里地区邮政管理局一级主任科员及以下这一职位是真正的“三不限”：不限制工作经历，不限制政治面貌，不限制专业，本科以上就可以。全国总工会中国机械冶金建材工会办公室一级主任科员及以下这一职位的专业要求为经济学、材料类和机械类，不限制工作经历，不限制政治面貌，而且属于中央机关工作职位，对考生吸引力大。

深圳湾海关缉私分局一级警长及以下一职计划招录5人，截至20日16时无人报考。该岗位要求考生最少有两年基层工作经验，且身份为大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年（含）以上的高校毕业生退役士兵之一，专业要求为法学相关。

据相关统计，国考报名人数已连续13年超百万。2022国考本科学历人才能报考的职位最多，所占比例最大，可报考的有15492个职位、29051人，占总职位数的94%、总人数的94%，均与去年基本持平；硕博高学历人才的需求明显上升，要求硕博学历的招录人数为2188人、1252个职位，比去年增加705人、233个职位。大专生能报考的职位有234个、454人，均比去年有所减少。

管连建议：“国考如果能向高职毕业生提供更多的岗位和机会，一方面可以解决部分岗位学历高配的问题，另一方面也可以打破传统的学历崇拜，从岗位需求与职业能力相匹配的角度来考核考生，会起到更好的引导作用。”（记者 李桂杰）

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