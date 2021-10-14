人民网北京10月14日电 （记者郝孟佳）今天，“2021世界视觉日”爱眼活动在京举行。全国防盲技术指导组副组长胡爱莲表示，青少年眼健康事业关乎青少年和国家的发展前途，对于国家的发展具有重要的战略意义。

“儿童是祖国的未来，民族的希望。”中国儿童中心对外交流中心主任余冬云说：“我们深知幼儿时期正是眼睛和视觉发育的关键时期，眼健康问题直接影响孩子的未来，更关乎祖国的希望，唤起全社会关注儿童眼健康问题势在必行。”

本次活动分为眼健康科普知识讲座和模拟体验两个部分。北京同仁医院眼科杨晓慧主任为参加活动的家庭们讲解了眼健康的基本常识及常见误区。在模拟体验环节，孩子们在现场老师的带领下完成了“勇攀高峰”“指尖上的超市”“小小灵魂建筑师”和“眼睛有个小秘密”的沉浸式游戏。孩子们还体验了在视力模糊状态下的感受，充分认识到眼睛对于自己的重要性，提高了主动防盲的意识。

“2021世界视觉日”爱眼活动现场。 中国儿童中心供图

“2021世界视觉日”爱眼活动现场。 中国儿童中心供图

据了解，本次活动由全国防盲技术指导组主办，中国儿童中心对外交流中心承办，共百余名学生、家长及各界人士参加了现场活动。“世界视觉日”始于2000年，由世界卫生组织和国际防盲协会共同发起，是一项全球公益行动。

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