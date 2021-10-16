原标题：公务员招录更重基层：鼓励到一线 设最低服务年限

日前，2022国考报名工作正式开启。招录政策向应届生和基层倾斜、注重人岗匹配度、重视多维度考察考生能力……公务员招录的这些趋势需要了解。

资料图：国考现场。中新社记者 王中举 摄

招录计划向应届生倾斜

近年来，国考、省考的公务员招录都在向应届生倾斜。从国考数据来看，仅面向应届生招录的比例就由2019年的39.17%上升至2022年的67.3%。

对此，苏州大学东吴智库研究员、政治与公共管理学院教授黄建洪分析，公务员招录计划之所以偏向应届生，一方面是拓宽高校毕业生的就业渠道，另一方面则是促进公务员梯队更为合理和完善。

“通过招录应届生能够帮助公务员队伍吸纳更多新鲜力量，扩充人才储备，促进公务员队伍的补充更迭，形成更为合理的人才梯队。”

而据《中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员报考指南》，应届生除2022年高校毕业生外，还包括2020年及2021年毕业，但离校时和在择业期内(国家规定择业期为二年)未落实工作单位，其户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校，或者保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的毕业生。

招录计划向基层倾斜

本次招录坚持基层导向，有8700余个计划补充到西部和艰苦边远地区县(区)级及以下直属机构，并采取适当降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历等措施降低进入门槛，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。

“近些年来，我国许多公共管理和公共服务都在往基层下沉，基层对于公务员数量和质量的需求都在不断上升。”黄建洪说，公考招录政策向基层倾斜有其现实需求。

招考公告还明确，对于通过降低进入门槛等倾斜政策录用的人员，应当在所报考市(地、州、盟)辖区内的艰苦边远县乡机关最低服务5年(含试用期)。

对此，专家指出，之所以设置五年的期限，一方面是为了保证从业人员能够获得较好的职业成长，另一方面也是为了推动公务员队伍的稳定发展，为基层以及偏远地区累积优秀人才，并保证在岗人员能够认真履职。

注重人岗匹配度

本次招考深入推进分类分级考试。公共科目笔试试卷被分为3类，由此前的“中央机关及其省级直属机构职位、市(地)级及以下直属机构职位”变更为“中央机关及其省级直属机构综合管理类职位、市(地)级及以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位。”

华图教育研究院专家郑文照分析，近年来，公务员招录选拔更加注重精准科学，进一步提高选人质量，推进分级分类考录，选拔科学性不断增强，让选拔做到人岗相适、人事相宜。

黄建洪则指出，将行政执法类职位单列，是依法治国理念的重要体现。“法治社会中，国家对于行政执法人员的素质要求不断提高，法治意识、执法能力成为公务员的必备素质。”

重视考生多维度能力

2022国考公告明确指出，本次招录的考察阶段将突出政治标准，从多个维度来衡量考生的能力。

公告指出，要了解考察人选政治素质、道德品质、能力素质、心理素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律情况，以及是否具有应当回避的情形，身心健康状况，与招考职位的匹配度等情况。

黄建洪认为，考察维度的丰富性实际上是说明国家对公务员群体的政治素质、道德品质、能力和心理等提出了更高的要求。

“这也反映出社会发展进入了新的阶段，需要更多高质量的人才进入公务员队伍，更好地为人民服务。”(任靖)

(责编：温璐、宋鹤立)