原标题：“双减”后的首个国庆长假 上海的孩子们如何度过？

虹口区青少年活动中心民乐团集训。上海市教委供图

“双减”后的首个国庆长假，没有了补习班、提高班，少了刷题，上海青少年是怎么度过黄金周的？

记者在连日走访中了解到，黄浦区青少年科技活动中心的全体教师长假期间全员上岗，孩子们“零门槛”随到随学，在“玩”中学会团队配合；金山区青少年活动中心变成了“创新乐园”，搭建创意模型，动手实践了解繁花绘图仪等活动开阔了孩子们的视野；在宝山区青少年活动中心，无线电测向体验活动和“航空航天实践体验活动”给青少年航天梦插上了最初的“机翼”……

青浦区青少年活动中心设计的“水韵？寻迹”行走课堂。上海市教委供图

上海市教委8日接受采访时表示，据不完全统计，申城16个区共实施“主题教育项目”近100项，线下课程约150个，线下社团(班级)近600个，覆盖学生数逾十万人；近300个线上课程的点击量超过150000次。

据了解，近年来，上海的校外教育不断打通“前沿科技”与“普及提高”的通道，不断糅合“美美与共”和“艺术素养”的元素，在项目式的学习过程中探索素质教育之路。“言传”有心，“身教”更动人。长假里，一批校外教育人用“身教”的力量，发出一首首育人强音。

黄浦区青少年科技活动中心里孩子正在体验花式足球。上海市教委供图

国庆期间，虹口区青少年活动中心的学生民乐团连续集训四天，65位小团员加深了对民族音乐的理解与热爱；闵行区青少年活动中心舞蹈团的25名孩子进行了为期5天的训练。在《你的童年我知道》中，孩子们用有力的舞姿真切展现少先队红领巾鲜血染成的意义。

长假期间，校外教育单位突破“时空”限制，带着孩子们“沉浸”于辽阔的天地，去行走，去发现，去感悟，去思考。徐汇区青少年活动中心举行“行走的艺术课堂——观摩那些赤诚与生命之光”主题活动，带孩子们“线上+线下”参观上海刘海粟美术馆，展开画展之旅，在“海派油画大师陈钧德艺术与文献特展”中，让青少年走近大师、了解大师的成长历程，感知艺术的世界，播种艺术的萌芽；在具有典型江南水乡特色的青浦区，“水韵·寻迹”行走课堂带着孩子们寻找水文化的踪迹、体会水文化的韵味。

闵行区青少年活动中心舞蹈团排练。上海市教委供图

上海市教委方面表示，今后，上海的校外教育单位将不断走进青少年的内心，从青少年的视角，送给他们更好的校外成长空间。(记者 陈静)

(责编：郝孟佳、熊旭)