原标题：让教师真正成为最受社会尊重和令人羡慕的职业

教师是立教之本、兴教之源。目前我国教师队伍规模如何，各地教师享受什么样的待遇保障，乡村教师如何“下得去、留得住、教得好”，教师队伍建设还存在哪些短板……10月21日，教育部部长怀进鹏在十三届全国人大常委会第三十一次会议上作关于教师队伍建设和教师法实施情况的报告，对上述问题一一作出回应。

教师队伍不断扩大，专任教师超1700万人

“人民教育家”于漪、卫兴华、高铭暄，“七一勋章”获得者张桂梅，“时代楷模”李保国、黄大年、钟扬、陈立群……一位位优秀教师典型人物用汗水与热血书写了教书育人的神圣使命。

“我国构建和完善以人民教育家、时代楷模、全国教书育人楷模、全国模范教师、全国优秀教师为代表的教师荣誉表彰体系。”怀进鹏表示，这些全国教师重大典型充分发挥了优秀教师的引领示范作用。

报告显示，目前我国教师队伍规模不断扩大，专任教师总数由1993年的1097.89万人提高到2020年的1792.97万人，增长63.31%。

报告还提到，在学前教育教师配备上，截至2020年，全国共有幼儿园教职工519.8万人，比2012年增加270.8万人。截至2020年，全国特殊教育教师有6.62万人，比2012年增加2.24万人。

在教师学历水平上，我国教师学历水平不断提升，幼儿园教师专科以上学历占比从2.8%增长至85.75%，小学教师本科以上学历占比从0.18%增长至66%，高中教师研究生学历占比从不到1%增长至11.47%，高校具有博士学位教师占比从1.70%增长至27.75%。

90%部属公费师范生毕业后到中西部省份任教

近些年，“师范热”“教师热”现象令人瞩目。扎根三尺讲台，潜心教书育人，到祖国最需要的地方做一名人民教师，成为很多师范类毕业生的人生方向。

今年7月，教育部等九部门印发《中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划》，从2021年起，教育部直属师范大学与地方师范院校采取定向方式，每年为832个脱贫县（原集中连片特困地区县、国家扶贫开发工作重点县）和中西部陆地边境县中小学校培养1万名左右师范生。

“持续推动教师教育改革，形成了以师范院校为主、综合大学共同参与的开放灵活的教师培养格局，实现了由‘本科、专科、中师’三级师范体系向‘研究生、本科、专科’三级师范体系的跃升。”怀进鹏表示。

报告显示，全国开办教师教育的院校共有696所，在校师范专业学生261.58万人。2007年起在教育部直属师范大学实行师范生免费教育（2018年改为师范生公费教育），累计招收公费师范生12.3万人，90%的毕业生到中西部省份任教。

报告还提到，全国有28个省份实施地方师范生公费教育，每年有4万余名高校毕业生到农村地区中小学任教。

培养“下得去、留得住、教得好”的乡村教师

安徽和县九旬乡村教师叶连平扎根三尺讲台，心系留守儿童，为资助贫困学生省吃俭用，活到老讲到老；

城市女孩孙影放弃深圳令人羡慕的工作，只身前往贵州边远山区支教，变成“赶不走的孙老师”；

江西宜春扎根深山的乡村教师支月英从教40多年，将1000余名贫困山区的孩子送出大山，她的麻花辫也从乌黑变成了花白……

教育在乡村振兴战略中具有基础性、先导性作用，如何培养“下得去、留得住、教得好”的乡村教师，成为提升乡村教育水平的关键问题之一。

怀进鹏表示，目前我国强化乡村教师编制配备，大力实施“特岗计划”，已累计为中西部地区乡村学校补充教师103万人，覆盖中西部22个省份、1000多个县、3万多所学校。

报告显示，党的十八大以来，先后实施“三区”人才计划教师专项、援藏援疆万名教师支教、中小学银龄讲学、高校银龄教师支援西部等系列支教计划，累计派出17万余名教师到“三区”县支教，1万名教师援藏援疆支教，招募近1万名优秀退休教师到农村中小学和西部高校支教讲学。

“推动职称评聘向乡村教师倾斜，拓展乡村教师职业发展通道。”怀进鹏指出，大力提升乡村教师能力素质，“国培计划”重点支持中西部地区加强乡村教师培训，为乡村教师提供高质量学习机会。

在提升乡村教师待遇、增强乡村教师职业荣誉感方面，报告提到，要让教师真正成为最受社会尊重和令人羡慕的职业。乡村教师生活补助政策覆盖中西部22个省份725个原连片特困地区县，8万所乡村学校、129.8万名教师受益。

加强教师队伍建设，加快修订教师法

高校教师思政建设存在“上热中温下凉”问题；中小学教师违规校外兼职有偿补课、体罚学生，幼儿园教师虐待儿童等问题仍时有发生；地方师范院校在学科建设、师资力量等方面存在明显不足……报告提到教师队伍建设和教师法实施仍旧存在一些问题。怀进鹏表示，要从全面加强教师思想政治与师德师风建设、着力构建高质量教师发展体系、全力打造高水平专业化教师队伍、重点破解教师队伍建设瓶颈难题、持续推进教师队伍建设综合改革等方面全力加强教师队伍建设。

在谈到教师法修订工作进展与计划时，怀进鹏表示，加快推进教师法修订工作，开展专项课题研究，形成了教师法修订建议稿，广泛听取了各级各类学校、相关领域专家以及中央部门、地方教育行政部门意见，经认真研究、反复修改，形成了修订草案。“下一步，我们将按照法律修订程序，加快工作进程，进一步完善修订草案，尽快报请全国人大常委会审议。”怀进鹏说。(记者 李睿宸 刘华东)

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