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校方回应“北大”冠名：积极推进学校更名工作

2021年10月15日11:10 | 来源：中国新闻网
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原标题：校方回应“北大”冠名：积极推进学校更名工作

中新网宁德10月15日电 9月，中新网记者曾报道《福建宁德一学校被指违规使用北大冠名 北大两次发函称“未授权”》：位于福建宁德市蕉城区七都镇的“宁德北大培文学校”，北京大学两次发函称，“宁德北大培文学校”的名称中包含该校校名简称，且未经该校授权，应限期予以规范、更名。

“严格按照国家最新政策、宁德市委市政府要求积极推进学校更名工作。”“宁德北大培文学校”校长杨启富14日回应中新网记者称，因涉及到和北大校办企业对相关协议的商务、法务的合同谈判问题，正在按照计划推进之中，预计2022年1月完成更名。

关于学校学费及住宿费用标准，杨启富说，现在是严格按审批标准执行；但因租金等成本出现重大变化，已向宁德市发改委重新提交报告。

杨启富称，目前学校的教师团队三分之一通过集团调人、三分之一面向全国进行社招、三分之一面向高等师范院校进行招聘；将积极稳妥做好4000多名家长、学生和教职工的稳定工作。(记者 吕巧琴 叶茂)

(责编：温璐、李依环)

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