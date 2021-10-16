人民网南昌10月16日电 （记者熊旭）15日晚，“建行杯”第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛冠军争夺赛在南昌大学前湖校区白帆运动场举行。经过两个小时的激烈比拼，最终南昌大学的“中科光芯——硅基无荧光粉发光芯片产业化应用”项目以1380分领先，斩获大赛冠军。

北京航空航天大学的“中发天信——万米高空无人守护者”项目获得亚军，斯坦福大学的“非夕科技——新一代自适应机器人定义者”项目、浙江大学的“Goprint——多功能智能打印机先行者”项目、牛津大学的“面向未来可再生能源存储的绿色氨技术”项目、哥伦比亚大学的“呼吸氧疗新力量”项目获得季军。

冠军争夺赛采用线上线下相结合、以赛为主、以演为辅、赛演一体的方式，国际项目全程线上参赛。现场气氛热烈、精彩纷呈，中外学生团队线上线下互联竞技，激情阐述各自的项目，特邀嘉宾点评精准、妙语连珠，共同营造了一个全球青年创新创业头脑风暴的海洋，让大赛真正成为广大青年大学生创新创业梦萌芽的起点。

冠军争夺赛采用线上线下相结合、以赛为主、以演为辅、赛演一体的方式，国际项目全程线上参赛，参赛团队直接交锋。冠军争夺赛上篇《未来已来》为6支参赛队伍路演环节，邀请业界和教育界的大咖担任点评嘉宾，国内外专业评委团打分。下篇《未来我来》含颁奖、主题表演、会旗交接仪式等环节。

主题表演环节融入了青花瓷、中国古典民族器乐和民族音乐等元素，舞美造型突出天圆地方的寓意，圆弧形的主屏幕是地球的造型，进一步提升国际化，两侧绵延的群山造型，象征着双创高峰，体现出“我敢闯·我会创”的大赛精神。

教育部为中国建设银行、南昌市人民政府颁发感谢状。同时，为南昌大学颁发“特别贡献奖”，表彰这个为创客追梦保驾护航、搭建璀璨舞台的团队。争夺赛最后举行了会旗交接仪式，据了解，第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛将于明年在重庆大学举办。

教育部、中央统战部、中央网信办、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、农业农村部、中国科学院、中国工程院、国家知识产权局、国家乡村振兴局、共青团中央、江西省人民政府、南昌大学、南昌市有关部门领导，以及大赛专家委员会与监督委员会成员，各省（区、市）教育厅（教委）、各有关高校负责人，企业家和投资人，支持、参与大赛的各有关方面代表，以及各参赛高校的师生和来自全国的各大媒体参加冠军争夺赛，见证青春盛典。

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