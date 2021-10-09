人民网北京10月9日电 （记者温璐、孙竞）今日，教育部举行发布会介绍第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛的有关情况。教育部高等教育司司长吴岩介绍，2020年，通过对市场监管总局登记注册的创新数据与全国高校学生学籍学历数据对比，2015届—2020届大学生中共有创业学生54.1万人，据统计，仅6届大赛的400多个金奖项目就带动就业达50多万人。

吴岩表示，7年来，大赛规模与质量逐年攀升，成为覆盖全国所有高校、面向全体大学生、影响最大的高校双创盛会。同时，大赛秉持教育的本色，将思想政治教育、专业教育和创新创业教育相结合，以赛促学、以赛促教、以赛促创，破除大学生创新创业教育端与实践端的壁垒，形成了四个方面的重要成果：

一是组建了一支声势浩大的双创青年大军。七届大赛累计有603万个团队2533万名大学生参赛，实现了基础教育、职业教育、高等教育的贯通。2020年，通过对市场监管总局登记注册的创新数据与全国高校学生学籍学历数据对比，2015届—2020届大学生中共有创业学生54.1万人，据统计，仅6届大赛的400多个金奖项目就带动就业达50多万人。

二是开出了一堂最有温度的国情思政金课。经过5年的实践探索，450余万大学生参与“青年红色筑梦之旅”活动。广大青年学生走进革命老区、贫困地区和城乡社区，接受思想洗礼，加强实践锻炼，将激昂的青春梦融入到伟大的中国梦。

三是打造了一个融通中外的双创交流平台。自第三届大赛开始，大赛积极推进国际交流合作。据统计，第五届、第六届、第七届，这三届大赛共有来自五大洲120多个国家和地区，10314个国际项目，30592名国际大学生报名参赛，实现了“百国千校万人”参赛，大赛的“国际范”“含金量”再创历史新高。

四是促进了一场立体推进的双创教育改革。大赛以创新引领创业、创业带动就业，推动高校人才培养范式发生深刻的变革。目前，全国高校已普遍开设创新创业教育课程，累计开课3万余门。各高校聘请行业优秀人才担任双创教师，专职教师近3.5万人、兼职导师13.9万余人。大赛与创新创业教育伴生成长，为新时代大学生绽放自我、展现风采、服务国家提供了新平台，为世界创新创业教育提供了中国智慧和中国方案。

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