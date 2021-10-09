原标题：三无文具滥竽充数，文具盲盒到底是惊喜还是陷阱？

开学一个月以来，北京市海淀区的家长张戒发觉，自己刚上初二的孩子变得越来越“爱学习”了——向家长要了好几次零花钱买文具。张戒后来才知道，孩子买的是现在流行的文具盲盒，周边不少学生都在购买和收集。

记者近日走访调查发现，许多商场和中小学门口的文具店中都有各式各样的文具盲盒出售，它们有些是印有各种图案的盲盒笔单品，有些是以本子、尺子、笔袋等不同文具组合起来的文具盲盒袋，价格通常几元至几十元不等。

在采访过程中，有不少店主告诉记者，盲袋中单品加起来的价格要比自己去一一购买便宜得多。但也有家长反映，里面的东西根本不值所售价格，有的是“三无”产品质量很差，而且重复率高，买来完全是浪费钱。对于文具盲盒的态度，社会上也是褒贬不一。

文具盲盒到底是惊喜还是陷阱？

为隐藏款重复购买

价格未必物超所值

“我买了好多次，这个系列都还没有集齐”“老板，我要第五行最后一支笔，这回一定能抽到隐藏款”“我还要右下角那一支，之前买已经抽中两次隐藏款了”……9月29日，在天津市河西区越秀路上的一家文具店里，几名刚放学的学生正在热烈讨论着。

记者发现，这里的文具店门口都在显眼位置摆上了琳琅满目的文具盲盒，名侦探柯南、航海王、奥特曼等深受孩子们喜爱的动漫角色，被印在了文具盲盒的包装上。此外，上面还印着大大小小的问号和“拆开有惊喜”等字样。1支盲盒笔的价格为5元至10元，1个文具盲袋的价格为10元至35元。

“当然卖得好啦，卖得不好谁会进那么多货。”在问及文具盲盒销量时，一家文具店店主王女士告诉记者，“每天来店里的学生络绎不绝，一盒36支装的盲盒笔拆开后立马就卖完了。30元的盲袋就剩下1个，你要的话我25元卖给你。”

除了校门口，大大小小的商店和网店中也不乏文具盲盒的身影。记者在某购物平台上以“文具盲盒”作为关键词进行搜索，平台显示多家店铺月销量都已经过千。同时，社交平台上也有许多博主的文具盲盒开箱视频。各处的盲盒价格差别不大，也有大几十元至100元以上的“高价”文具盲袋。

凭借着不高的价格、热门IP图案，文具盲盒一跃成为今年开学季的新宠。这些盲盒真像许多店家宣传的那样“物超所值”吗？记者购买了一款30元的盲袋，拆开后里面有1个笔袋、1本笔记本、1份套尺、2份便利贴和小玩具，而这些产品如果在店里以非盲盒的形式分别购买，实际上只要20元左右。

安徽宿州初一年级学生家长王女士向记者抱怨，她的孩子知道买一整盒盲盒笔一定能凑齐一整套后，开学一个月不到已经买了两整盒共50支笔，根本用不完，而且说等商家出新款后还要接着买。王女士不得不对孩子的零花钱严格管控。

在江苏大学法学院副教授杜乐其看来，文具盲盒吸引孩子并不是因为其价格低廉，更何况它们的价格往往还虚高。孩子们购买盲盒笔也不是单纯地为了使用，而是为了满足自己的好奇心。为了凑齐一整套，很多孩子往往会多次重复购买同一种文具盲盒，从而出现不理性消费的情况。

采取盲盒营销形式

三无文具滥竽充数

抽中隐藏款，需要购买多少盲盒？对于这个问题，不仅经常购买盲盒的人说不清，连卖家自己也并不清楚。

记者在网上咨询某品牌文具盲盒的客服得知，一般来说，如果购买一整盒的话，一定能够集齐一套，但有没有隐藏款要靠运气，有些顾客买了几支就抽中了隐藏款，有的顾客买3盒都不一定能抽中。而记者咨询的这款盲盒笔，网上折后价为24支150多元。

那么，文具盲盒应该公布凑齐一套或抽出隐藏款的概率吗？

杜乐其认为，当前商家采取的盲盒营销形式虽然以保密性为卖点，但文具盲盒、宠物盲盒、玩具盲盒等本质上还是商品。因此，经营者采用盲盒这一抽奖式有奖销售手段销售商品的，应当根据反不正当竞争法及《规范促销行为暂行规定》中有关有奖销售规定，公布相应抽中的概率。

华东政法大学经济法学院教授任超认为，盲盒的销售应当被认定为有奖销售，参考有奖销售规范。“去年市场监管总局发布的《规范促销行为暂行规定》明确，有奖销售是指经营者以销售商品或者获取竞争优势为目的，向消费者提供奖金、物品或者其他利益的行为，包括抽奖式和附赠式等有奖销售。抽奖式有奖销售是指经营者以抽签、摇号、游戏等带有偶然性或者不确定性的方法，决定消费者是否中奖的有奖销售行为，盲盒销售的方式与之相似。”任超说。

任超认为，以套装形式售卖的文具盲盒，应当遵守上述文件及相关法律法规中的促销、销售行为规范，包括但不限于真实准确地告知消费者盲盒玩偶的材质信息，标准款和隐藏款的种类、数量或者概率，不得存在欺骗性销售行为等。

在天津市河东区向阳楼街道的一家文具店内，记者看到有一款盲袋上面只印有“盲盒文具”四个字。

“我也不知道这里面有什么，摸起来好像有1个笔袋、1本线圈本，剩下还有什么就靠运气了。”文具店老板告诉记者，这些东西都是他从正规渠道进来的，至于上面为什么没有其他标识他也不清楚。

当记者在该店购买了两支10元的盲盒笔后，老板说：“10元的盲盒笔质量不错。之前我给孩子拆了两个5元的盲盒笔根本没法用，写了半天就坏了。”

但就是这种被店家称为质量好的盲盒笔，记者在拆开后发现，其中一支上面印的动漫图案和包装上的完全不符，原本可爱的动漫人物因印刷问题面目全非。

任超说，隐藏于盲盒内的“三无”文具既没有厂家名称，也没有标注材料成分，消费者选购时根本无法辨别产品中所含成分是否符合国家标准，这些产品里更容易出现有毒有害物质含量超标的情况。此外，文具盲盒还存在商家涉嫌虚假宣传、到手商品与宣传不符、消费纠纷难以解决等问题。

杜乐其说，消费者在购买时无法获知盲盒内商品具体情况，这给生产经营者留下了暗箱操作的空间，比如用盲盒来清库存、处理残次品等。

“尽管盲盒销售中关于产品款式等存在一定的保密性，但关系产品质量和服务的信息，如产地、成分、生产日期、保质期、使用存储条件、安全警示等，生产经营者均应充分告知，保证真实全面，不得作出虚假、夸大或引人误解的宣传。”杜乐其说，滥竽充数的做法不仅违反消费者权益保护法的法定义务，也会损害消费者的知情权和公平交易权。此外，经营者通过盲盒销售不符合产品质量标准的文具，还可能违反未成年人保护法有关规定，危害未成年人的人身安全和身心健康。

亟须规范市场秩序

压实企业主体责任

为了进一步规范盲盒的市场经营秩序，打击违法经营文具盲盒行为，维护未成年人消费群体的合法权益，保护未成年人身心健康，自今年秋季开学以来，多地市场监管部门已开展了文具盲盒专项整治活动。

广州市场监管部门对广州市各中小学、幼儿园周边销售文具盲盒开展专项整治。广州市场监管部门与相关销售者签订《销售文具盲盒承诺书》，进一步规范文具盲盒经营行为。承诺书中提到，商家将对购买“文具盲盒”的孩子进行消费提醒，引导孩子购买正常文具。

9月7日，河北省邯郸市市场监管局印发《关于开展文具盲盒专项检查工作的通知》，决定在全市范围内组织开展为期半个月的文具盲盒市场专项检查，进一步规范文具盲盒市场秩序，严厉打击违法生产销售文具盲盒行为，并建立联合惩戒机制，从多角度压实企业主体责任，加强宣传教育，及时发布文具盲盒消费风险。

杜乐其说，盲盒实质上是商品的新营销方式，有关部门监管重点应是内置商品的生产、安全等产品质量信息的标示，监督盲盒经营者以及网络交易平台依法合规经营。盲盒中奖率或其他对购买产生实质性影响的信息，应当在盲盒介绍和宣传中明示，公布盲盒中奖率的最低标准。行业协会与监管部门应共同治理，对于浑水摸鱼的盲盒所带来的售后难题，相关部门、消保维权组织应主动介入、积极作为。

和一些家长对盲盒的态度不同，上海市浦东区家长崔辉对于自己孩子喜欢文具盲盒并不感到头疼。“这就和小时候收集小浣熊卡片一样，只不过换了个形式。我和孩子约定好，当她完成了一项学习任务，或者帮父母做家务后可以换取买文具盲盒的机会，但不能多买。孩子也知道文具盲盒卖的就是包装和样式，用起来和普通文具没什么区别。孩子的妈妈平时也比较喜欢盲盒娃娃，她们娘俩对此都能够理性对待，还增进了彼此的关系。”

购买盲盒应如何挑选，需要注意哪些问题呢？

今年6月1日，市场监管总局发布《儿童用盲盒消费提示》，提醒广大消费者勿盲目跟风购买。家长在为孩子挑选文具盲盒时应当谨慎，注意查看商品上是否标明产地、成分、生产日期、保质期、使用存储条件、安全警示、价格、“三包”等关键信息，并且保留好消费凭证，以便后续出现质量问题时维权。对于学生而言，应当明确文具并非玩具，购买文具应当以满足学习实用为主，不和同学攀比。

杜乐其说，不可否认的是，文具盲盒和其他盲盒一样，已经形成了热潮。解决文具盲盒所带来的问题，需要多方共同努力，除了市场监管等有关部门须强化监管外，家长的教育和引导也尤为重要。

原标题：文具盲盒是惊喜还是陷阱、记者调查文具盲盒营销套路

(责编：郝孟佳、熊旭)