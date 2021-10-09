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上海高校多措并举让垃圾分类“新时尚”变成“好习惯”

2021年10月09日08:50 | 来源：中国新闻网
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原标题：上海高校多措并举让垃圾分类“新时尚”变成“好习惯”

上海高校多措并举让垃圾分类“新时尚”变成“好习惯”

　　具备数据传输、共享功能的智能物联环卫垃圾箱。　复旦大学供图

　　中新网上海10月8日电 (记者 陈静)垃圾分类已成为上海新时尚，也是在沪高校生态文明教育等的重要组成部分。记者8日获悉，多所高校不断探索长效机制，开展创意创新，让“新时尚”变成“好习惯”。

　　在复旦大学，记者看到了具备数据传输、共享功能的智能物联环卫垃圾箱。校方告诉记者，75组智能物联环卫垃圾箱，构成了覆盖四个校区的垃圾分类“物联网”。校方通过对设备位置、状态，投放次数与占比等数据的统计、分析，可以实现对分类、投放、收集、运输过程的全流程管理。

　　学校引进上海市科委科研项目，在垃圾压缩站安装消毒除臭环卫一体机。该套设备不仅可以通过雾气沉降杀灭干、湿垃圾表面，垃圾桶、地面等表面的细菌病毒，有效去除臭味，还可以通过高压冲洗龙头，用次氯酸消毒液对垃圾房地面地沟、外部场地渗透液等主动冲洗杀菌消毒除臭，大大改善了校园环境卫生。

　　“旧料别院”与周围的绿化、小景融为一体。　上海音乐学院供图

　　复旦大学不断探索餐厨垃圾就地资源化处理，引入具备多项环保新技术的餐厨垃圾智能处理系统，实现了餐厨垃圾的资源化处理。校方告诉记者，初步统计，使用该系统后，全校餐厨垃圾产生量降低6%左右，源头减量效果显著。

　　在上海音乐学院，集中投放点的垃圾厢房被称为“旧料别院”，成为师生拍照网红打卡点。记者步入“旧料别院”，空气中闻不到一丝异味，地面光可鉴人，“旧料别院”整体与周围的绿化、小景融为一体，回收再利用的轮胎被漆上不同颜色并镶嵌在周边建筑物墙体上，与休闲长廊的圆弧造型相得益彰。据介绍，零星维修剩余的木料块也不被浪费，它们在后勤工作人员的手中被组合起来，有的成为日常休憩的座椅，有的成为了屋檐的装饰。

　　在“旧料别院”，记者了解到，这里有一个每天都有“好胃口”的大家伙，它“吞下去”的是臭气熏天的湿垃圾，产出营养丰富的“好宝贝”。它就是湿垃圾就地资源化无害化处理器，原本需要花钱送出去处理的湿垃圾，通过绿色、环保、节能的方式，经过粉碎、发酵，变身成养花、种草的有机肥。上海音乐学院方面介绍，自今年年初启用后，汾阳校区产生的湿垃圾全部由它消化处理。目前，零陵校区的湿垃圾处理项目预计在2022年1月投入使用。

　　在同济大学，记者了解到，该校已全面引入两网融合“爱分类爱回收”垃圾分类服务，在校内教学区和生活区内共设置33台智能回收设备。数据显示，同济大学2020年已经完成825余吨的回收量，从源头上实现垃圾减量化、资源化，大幅减少了后期垃圾外运的压力。去年，同济大学师生通过多重途径提现，结算金额达82余万元人民币。

　　上海市教委方面8日表示，今年秋季学期“上海市学校生活垃圾分类实效监管平台”正式上线，该平台整合了此间高校生活垃圾分类的实效数据，实时反映高校垃圾产生量数据，为各高校提升垃圾分类管理水平提供数据服务。

　　上海市教委方面表示，将强化垃圾分类过程管理，进行更深层次的数据分析，以问题为导向，找准解决难点的突破口。上海还将开展垃圾分类课题研究。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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