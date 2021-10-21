本报上海10月20日电 4700多名第四届中国国际进口博览会志愿者20日在上海宣誓上岗。其中近500名志愿者在进博会举办地国家会展中心（上海）参加宣誓，4200余名进博会志愿者则通过互联网在线宣誓。

据承担进博会志愿者招募筹备工作的共青团上海市委员会介绍，截至目前，第四届进博会已从同济大学、上海师范大学等40所高校招募志愿者4746人，他们将完成基础培训、重点培训和岗位实训，服务于下月举办的第四届进博会。

在这4700多名志愿者中，曾经参加往届进博会志愿服务的有471人，曾有过疫情防控志愿服务经历的有1261人，“00后”志愿者有3836人。

据了解，这些志愿者已基本完成配岗，将服务于现场引导咨询、嘉宾联络接待、新闻宣传、展会注册、迎送保障、交易统计、行政保障、医疗应急救援、防疫健康宣传等九大类岗位。另外还有270名红十字志愿者将在会期提供医疗急救等服务。

第四届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。（记者 曹玲娟）

《 人民日报 》（ 2021年10月21日 05 版）

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