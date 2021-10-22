10月23–24日，2021中国国际教育展将在北京正式开启。新西兰教育国际推广局将携手11所新西兰顶尖院校亮相此次教育展，其中包括新西兰全部八所公立大学、国立理工学院以及多所顶尖私立院校。

据悉，除新西兰全部八所公立大学外，参加此次教育展的还有以应用学科为主的国立理工学院，提供从level 4到本科、硕士各个级别的课程，既提供了具有学术优势的学科项目，更带来了整合资源的实用便利。此外，还有两所新西兰知名私立院校，不仅提供的学历选择完整覆盖证书课程到硕士学位，且可供选择的专业领域范围广阔，帮助学生精准掌握雇主所需的专业技能。

新西兰教育国际推广局中国区主任兼新西兰驻华大使馆教育参赞李娜（Miranda Herbert）表示：“在新冠疫情的全球背景下，新西兰致力于用更灵活高效的教育模式在保证疫情管控的同时，为国际学生带来最地道、最高质量的新西兰教育体验。我们希望通过教学形式上的创新，开启广大中国学子的留学教育新思维，鼓励并引导他们从“新”看见最符合自身需求的留学规划。”

在新冠病毒全球大流行的背景下，新西兰仍高度重视国际学生，并殷切期待尽快在合适时机迎接更多学生回到新西兰。新西兰政府已分别批准两批各250名和1000名国际学生获得入境豁免返回新西兰继续学业。

新西兰政府与各高校不断优化教育政策、革新教学模式以应对疫情下的国际教育新常态。通过与中国高校开展合作办学、开设离岸学习中心、搭建在线教育平台等创新模式，新西兰高校为因旅行限制滞留中国的学子们提供了完善的学习支持，使学生们可以在疫情期间最大化留学体验。中新教育合作已携手走过二十余载，两国间本科及以上级别合作项目达23个，合作办学机构为4家，真正做到了让中国学生不出国门就能享受到新西兰高质量、高水平的教育资源。此外，为使因旅行限制滞留在中国的学子们有更好的学习空间和学术支持，新西兰已有5所高校快速反应，分别与中国极具声望的高校强强合作，联手开设了11个学习中心，使学生们得以在疫情期间最大化留学体验。

据了解，在今年教育展期间，新西兰教育国际推广局还将邀请在学习中心学习的中国学生代表加入展台，分享他们充满创新与挑战的学习生活，并将在会展现场讲座室举办新西兰留学专题讲座。（记者 吴婷）