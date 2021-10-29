黄慧

原标题：关注高学历光环 背后的精神荒芜

近日，“无业博士”偷菜的新闻备受社会关注。重庆市北碚区检察机关认为，刘某在20天内5次盗窃蔬菜，既非生活所迫也非偶然作案，且有违法犯罪前科，其行为构成盗窃罪，考虑到其归案后认罪认罚，知错悔罪，积极对被害人进行赔偿，对其作出不起诉决定。（10月28日《法治日报》）

高学历群体作为知识精英，并非违法犯罪的绝缘体。在一个盛行符号互动的时代里，“无业博士偷菜”因为身份标签和角色扮演的反差，受到众人的围观。大家好奇一是博士为何要偷菜，二是博士盗窃不予起诉是否公正。

欲望会不断膨胀，失范行为会不断累加、不断升级。“无业博士偷菜”并非一时的心血来潮，而是此前也有盗窃经验，或者类似观念。在失业前，刘某就曾因盗窃罪被依法惩戒过一次，可他并未痛改前非。看到别人偷过土豆，想着这些东西不值钱，就有了顺手牵羊的想法；“破窗效应”下的失范感染，以恶小而为之的投机和侥幸心理，驱使这位博士“乱伸手”。

人的心理错综复杂，精神家园形形色色。不论是由于生活过于平凡而寻求新奇、刺激，还是借此来化解生活压力，抑或对早年经验的重复和再现，当欲望成为脱缰野马，当自律自制成为空话，少数人就会失控越轨……博士群体只是在某一领域成为佼佼者，并不意味他们在其他领域同样出色。如果只注重知识学习却忽视精神家园建设，精神世界也将一片荒芜。

在“无业博士”看来不值什么钱的土豆，却关乎菜贩的生计。对“无业博士偷菜”免予起诉，并不是因为博士的身份光环而享受特殊待遇，而是根据其归案后的表现。哪怕没有学历光环，刘某也同样会被免予起诉。惩罚本身不是目的，而是提高全社会制度化、规范化运行能力的手段。“无业博士偷菜”免予起诉，不是对失范行为的漠视和纵容，而是体现了张弛有度、宽严相济的法治理念。

每个人都有自己的路要走，每个人都有各自的不容易。哪怕遭遇肄业、失业和生活不顺，也不能自暴自弃；哪怕生活缺乏波澜，也不能以剑走偏锋的方式来寻求新奇刺激；哪怕命运或许不公，也不能因一时的不忿就走上了岔路。在知识考场交出高分答卷的博士，在其他考场也可能考出低分。

(责编：郝孟佳、熊旭)