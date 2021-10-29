人民网北京10月29日电 28日，“共和国勋章”获得者、中国工程院院士、中国核潜艇研究设计专家黄旭华向中国船舶集团所属第七一九所捐赠1100万元个人所获奖金作为科技创新奖励基金，以助力更多优秀人才脱颖而出、为装备研制事业做出更大贡献。

黄旭华科技创新奖励基金捐赠仪式。中国船舶集团所属第七一九所供图

据悉，中国船舶集团所属第七一九所遵照院士意愿，设立“黄旭华科技创新奖励基金”，制定了《黄旭华科技创新奖励基金管理办法》，成立了相应的管理机构。该奖励基金每两年评选一次，用于奖励为推动装备研制事业创新发展作出重要贡献的科研人员。

黄旭华是我国核潜艇事业的先驱者和奠基人之一，被誉为“中国核潜艇之父”。他先后担任我国核潜艇工程副总设计师、总设计师，主持了第一代核潜艇的研制。他长期致力于我国核潜艇事业的开拓与发展，为我国核潜艇的从无到有、跨越发展探索赶超作出了卓越贡献。

黄旭华院士在捐赠仪式现场讲话。中国船舶集团所属第七一九所供图

“自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。”黄旭华院士为青年科技工作者授课时表示，科学技术的发展是不断创新、没有止境的。希望青年一代继承和发扬老一辈人孕育的自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献的“09”精神，树立敢于创造的雄心壮志，自觉肩负起光荣历史使命，面向世界，坚定创新自信，抓紧创新机遇，勇攀科技高峰，加快实现高水平科技自立自强，为建设世界科技强国、实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

据悉，目前，黄旭华院士已将个人所获得的各级各类奖项奖金逾2000万元，几乎全部捐献出来，用于国家的教育、科研及科普事业。

“我的捐赠，希望起到‘抛砖引玉’的作用，起到‘种子’的作用，引起社会的响应，让更多的人都来关注、关心、支持科研、教育和科普事业。”黄旭华院士说。（李依环、孙竞、黄秀梅、汪文思、实习生丁元贺）

(责编：丁元贺(实习生)、秦华)