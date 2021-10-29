张立美

原标题：火爆的大学恋爱课能否升级为必修课

近日，有媒体报道，武汉大学开设的“恋爱心理学”讲座爆满，有女学生扛凳子从窗户翻进教室，有男生直接坐窗台上听，讲座开始前50分钟教室就已经爆满，不少同学排着队，拿着“爱”的号码牌。授课老师喻丰表示，希望大家谈一场健康的恋爱，开始并且保持一段积极的关系。

问世间情为何物？直教人挂满窗户。近年来，国内有不少高校相继开设了与恋爱相关的公开课或选修课，只是课程名字有所不同，《恋爱心理学》《恋爱与人生幸福》《人生幸福课》《亲密关系》等。从高校开设恋爱课情况来看，普遍呈现出门庭若市的局面，相当火爆，深受大学生欢迎，教室里座无虚席，楼道上挤满人也不少见。

大学恋爱课火爆，充分表明大学生对开恋爱课有强烈的需求，大学开设恋爱课开对了，非常有必要开，满足了广大大学生的现实需求。2020年10月，《中国青年报》的一份调查结果显示，88.23%的大学生支持大学开设恋爱课。

婚恋是人生大事，追寻爱和归属是人类的本质需求，作为成年人的大学生对恋爱有需求是正常的。但近些年来，网络上关于PUA、出轨、家暴等婚恋负面消息越来越多，特别是一些自媒体为了博人眼球，吸引流量，故意挑起两性对立，引起社会婚恋焦虑，并逐渐向“象牙塔”扩散。这直接给在校大学生带来了恋爱的迷茫和盲目，不知道如何开始恋爱、盲目开始恋爱等情况层出不穷，又在一定程度上推动大学生婚恋焦虑的极端化走向，“不婚主义”“不恋主义”在大学校园环境中有所滋长。

同时，在恋爱交往过程中，情侣之间发生一些冲突、矛盾在所难免，但大学生情侣由于经验不足，不知道如何解决恋爱冲突、矛盾，有的大学生选择极端方法，酿成悲剧，毁掉自己和另一半的人生，这几年多所高校发生多起因恋爱问题导致的极端恶性事件。而且，一些调查显示，对当下大学生心理健康影响最大的是情感关系，特别是异性关系。

在这种情形下，高校开设恋爱婚姻相关课程，讲授恋爱婚姻知识，并不是要把大学生教成恋爱高手、“海王”，而是让大学生对爱情、情感、交往、婚姻有更多的了解，向大学生传递正确、科学的恋爱婚姻观念和理念，缓解当代年轻人的婚恋焦虑，帮助他们在日后恋爱婚姻过程中遇到具体问题时，有能力处理应对，避免遗憾和悲剧的发生。

因此，笔者以为，不论是帮助大学生形成正确科学的恋爱婚姻观念，还是满足大学生对上恋爱课的需求，对火爆的大学恋爱课不能只是一味地叫好，关键是要尽快构建和完善高校婚恋教育体系，建议大学恋爱课从目前的选修课升级为必修课，使更多的学子在步入社会前补上人生这重要的一课。

(责编：郝孟佳、熊旭)