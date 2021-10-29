原标题：家长如何摆脱“身高焦虑”

在长高贴吧里，张欣坚持给孩子运动打卡快4年了，每天摸高跳从100下增加到200下、每天跳绳从1000个增加到2000个，除此之外，还练习游泳、篮球、跑步等运动项目。

两年前，张欣的女儿被检查出性早熟，当时身高144厘米。张欣带着孩子去了多家医院确诊，结论显示，如果不干预，孩子未来身高预计将停留在150厘米左右。

身高164厘米的张欣，无法接受孩子的未来身高。“当下拼娃时代，学习成绩、特长、相貌等都是竞争要素，身高也不例外。”张欣说，哪个家长不希望自己的孩子兼具外貌和能力呢？

现如今，有很多和张欣一样为孩子身高焦虑的年轻家长，他们除了通过饮食、运动、睡眠指导等传统方式帮助孩子增高外，甚至有人病急乱投医，导致临床上生长激素超范围使用，由此对青少年身体健康带来的隐患不容忽视。

平均身高不断增加 家长不愿孩子被落下

为什么孩子一定要高，家长才放心？多位家长在接受采访时表示，随着生活水平不断提高，我国青少年的平均身高不断增长，如果明显比同龄人矮小，不论是成长过程中自信心的建立，还是将来的就业、婚恋交友都会受到影响，毕竟“身高歧视一直存在”。

今年9月3日，教育部在新闻发布会上公布了第八次全国学生体质与健康调研结果，对全国31个省（区、市）随机抽样调查了37.4万多人的统计数据显示，与2014年相比，2019年全国7-9岁、10-12岁、13-15岁、16-18岁、19-22岁男生身高分别增加0.52厘米、1.26厘米、1.69厘米、0.95厘米和0.81厘米。同样年龄组女生身高分别增加0.72厘米、1.24厘米、0.97厘米、0.80厘米和0.62厘米。

值得注意的是，去年年末，医学期刊《柳叶刀》发表了一项对全球儿童青少年身高和肥胖趋势的研究报告。 结果显示，中国19岁青少年平均身高为东亚第一。过去的35年间，中国19岁男性的平均身高增加了8厘米，达到了175.7厘米；中国19岁女性的平均身高也增加了6厘米，达到了163.5厘米。

在社会上，不仅很多职业在招聘时对身高有明确要求，一些文艺作品还会将身材矮小当作笑料嘲讽，还有的演艺明星也时常因为身高问题被网友拿来说事。对此，今年20岁、身高150厘米的张雨桐很感慨。她说自己从小就是“倒霉的小个子”，一直生活在身高歧视的阴影下。

小学时，张雨桐想参加演讲比赛，但老师说她身高太矮，没有整体竞争优势。初中时，她学习成绩好，口才也不错，报名参加辩论赛，再次因“身高太矮没有气势”被淘汰。高中时，因为有舞蹈功底，张雨桐报名参加啦啦队，可老师看她站在队里实在不搭调，最后选择了个子高但肢体不太协调的女孩。

身高带来的心理阴影伴随着张雨桐长大。现在，上大学的张雨桐很少参加社团活动，她甚至担心自己再努力也抵不过身高的劣势。

今年25岁的广州小伙张默，是朋友眼中的优质青年，会两门外语，工作稳定，生活规律，喜欢运动，家境殷实。但相亲时，女方一听到他的身高不到165厘米，直接就表示不予考虑。张默感叹地说：“当你不到一米七时，你才会懂得男生身高有多重要。”

家长易陷入增高骗局或药物滥用误区

为了孩子能长高，张欣加入了多个线上长高讨论群，关注了多个相关贴吧，跟“同病相怜”的家长交流。在这些“长高群”里，家长们有一个共识：学习有一辈子时间，长高只有关键几年，错过了就没机会了。

据浙江大学医学院附属儿童医院的公众号今年4月发布的文章记载，每年春天，该医院内分泌科都会迎来一个就诊的小高峰，家长纷纷带着孩子到医院咨询长高的秘诀。让内分泌科副主任黄轲感到惊讶的是，一位病急乱投医的妈妈，为了孩子能长高，在一家私立医疗机构的忽悠下，不仅开了一堆高价药，还给孩子做了进口针灸、生物磁疗、穴位埋线等治疗。一年下来，竟整整花了48万元。

但经过黄轲的综合评估，这个孩子在“治疗前”估计自然生长也能长6厘米左右，这意味着砸下去48万元“重金”，1年也就多长了1厘米。黄轲表示，现在家长对孩子的身高越来越重视，一些不良机构就趁机钻了空子，家长要选择正规的医院，警惕陷入类似的骗局。

尽管大部分负责任的医生都会主张尊重自然规律，尊重遗传规律，不要盲目追求越高越好，但部分“盼长心切”的家长，不顾超范围使用生长激素可能会带来的严重健康隐患，掉进滥用药物的误区。

赵洁女士的儿子被检查为生长激素缺乏症，医生建议其注射生长激素。之后，她的女儿被诊断为性早熟，预测未来身高在159厘米左右。在医生看来，这个身高属于正常范围，不必使用生长激素。赵洁却希望借助药物为女儿的身高“美容”，在被公立医院拒绝后，她拿着病历去民营医院购买了生长激素。

赵洁说，在她参与的生长激素线上交流群中，不少家长拿着孩子在医院的就诊病例去小医院拿药，这其中不乏医生建议先对孩子进行观察和生活调理的情况。

“我们是治病，不美容身高。”吉林省长春市儿童医院矮小、性早熟门诊主任医师刘静说，临床上生长激素主要应用于矮小症或性早熟，但不是所有身材矮小的孩子使用生长激素就一定有效果。她表示，遗传身高占60%-70%，后天因素占30%-40%，适用生长激素的孩子只是少数，用生长激素“美容”身高，非常不科学，还可能产生副作用。

中国儿科杂志发布的《矮身材儿童诊治指南》显示，使用生长激素后，运动增多时易引起股骨头滑脱、无菌性坏死，甚至严重的可致跛行。记者搜索中国裁判文书网发现，有多起因为医院使用重组人生长激素注射治疗，导致就医者患上糖尿病，引发医疗纠纷的案件。

重庆展望未来骨龄检测科研所每天能接到100多名来自全国各地的儿童骨龄片，暑期时每天能接到200多张。所长徐永剑介绍，其中有不少孩子的骨龄被错误鉴定，孩子被认为性早熟，未来长不高，进而错误使用了生长激素，引起过度肥胖和情绪烦躁。

“家长在决定是否要给孩子使用生长激素时，一定要问清楚医院使用哪种骨龄检测标准，或找专业的骨龄检测机构进行检测。”徐永剑建议，目前骨龄鉴定标准五花八门，如果使用旧标准，或是医生专业水平不精，或者心术不正想推销药品，则极容易出现数据差异较大的情况。在这种情况下给孩子用药，也是对其健康不负责任。

比起身高 能力和才华更重要

“家长喜欢拿孩子跟同龄里最高的比。手指头都有长短，为什么非要做中指呢。”吉林省大型综合三甲医院一位不愿具名的儿童内分泌科专家说，当下家长们对孩子的身高越来越重视，都不愿孩子的身高输在起跑线上。

在30多年的临床研究中，这位专家观察到，身材矮小会给儿童带来诸如抑郁、自卑等不良影响，尤其在情绪易波动的青春期。 他曾接诊过一位患者，因为个子矮没有威信和号召力，一直当不上班干部，很受打击，找不到自信和存在感。

这位专家建议，家长要引导孩子接受自己的身高、外表，自我接受程度高，就不容易被周围环境影响。与此同时，他提醒家长更应该注重孩子个人能力和才华的培养，这才是赢得尊重的关键要素。

该专家还建议，家长们不要过度焦虑孩子身高，除了身高歧视，在就业和婚恋等领域还会有性别、相貌、年龄、地域等歧视，呼吁社会减少和消除歧视的同时，培养孩子有强大的内心更重要。

刘宇的儿子今年7岁，身高120厘米，是班级里的小个子。刘宇和妻子都不高，孩子身高偏矮，在夫妻俩的意料之中。刘宇也焦虑过孩子的身高，但他不愿把紧张和压力传递给孩子。虽然他和妻子都是人群中的“小个子”，但并不影响他们事业成功、生活幸福。

为了不留遗憾，刘宇和妻子非常重视孩子的饮食和运动，而对于一切保健品和药物治疗都不考虑。自身的成长经历让刘宇知道，身高不能决定未来，孩子不可能处处见长，引导孩子爱自己本来的样子，丰富自己的经历和见识才是最重要的。

反观自己和周围朋友的经历，张欣释然了很多。张欣的丈夫身高168厘米，虽然外貌不占优，却是单位的业务骨干，受到上级重用，对家庭也尽职尽责。张欣还有很多个子不高的朋友，同样事业成功、家庭美满。

“矮个子一样可以拥有美好生活。”张欣对此深信不疑。可让她哭笑不得的是，很多家长在交流群里一边摆事实讲道理安慰彼此不要过度焦虑，一边各种尝试和努力，希望自己的孩子能再高一点儿。

（应采访对象要求，文中家长均为化名）

中青报·中青网记者 王培莲

(责编：郝孟佳、温璐)