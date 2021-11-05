原标题：“双减”百日：“减负”不停步 “提质”加速度

7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”政策正式落地。从那时至今，政策落地已满百天。教育系统推进政策的情况究竟如何？家长和学生的反响怎样？10月30日，教育部基础教育司司长吕玉刚、北京小学校长李明新作客中国教育电视台《长安街》栏目，畅谈“双减”政策实施百日以来的情况。

“双减”政策落地百日，开局良好

“双减”工作是党中央部署的一项重大政治任务，通过政策的落实有效减轻义务教育阶段学生过重课业负担和校外培训负担。教育部基础教育司司长吕玉刚认为，在教育系统和各所学校的共同努力下，“开学两个多月来，可以说开局是良好的。”

在实施过程中，充分发挥了学校育人主阵地的作用，学校的责任集中体现在三个“提高”：提高作业的设计和管理水平；提高课后服务水平；提高课堂的教育质量水平。

北京小学校长李明新也明显感受到了三点变化，一是家长的满意率提高了，原来报过的一些校外培训班也都主动退出了；二是学生们受益了，家庭作业少了，参加自己感兴趣的课后服务多了；三是老师们的责任感使命感增强了，教师职业也得到了更多家长和社会的认可。

如何将学校责任落实到实处，吕玉刚表示，教育系统要以深、细、严、实的作风来狠抓学校落实工作。“深”是深入学校、深入课堂；“细”是按照中央文件要求，把需要学校落实的任务落实到位；“严”是严格执行文件规定的要求；“实”是落实到实效上，让人民群众感到满意，服务学生的全面健康成长。

落实“双减”工作，学校是“最后一公里”

“双减”政策出台后，北京小学提出了以“双减”工作提高办学水平，以系统思维落实“双减”工作的思路，统筹校内校外、课上课下、学校家庭，不断提高育人质量。

减轻过重作业负担方面，北京小学提出“每周限次、每天两科”的原则，一周内三到六年级语文、数学作业不得超过4次，英语作业不得超过2次，每天作业不得超过两科，实现对作业总量的有效控制。

提升课后服务方面，尽可能满足学生个性化发展的需求。一是面向全员精心做好学业辅导。每天15：30后安排全员的体育健身，组织学生完成书面作业，开展兴趣活动。二是丰富内容满足个性化发展。学校为学生提供菜单式课程，包括拓展类、兴趣类、综合类三大类。

“北京小学99.5%的学生在课后服务中都能在学校完成书面作业”，李明新认为，对于学生来讲，不仅减轻了学生的作业负担，而且在学校课后服务中发展了更多的兴趣爱好。“自主报名课后服务的教师达到了96%以上”，也充分体现了教师教书育人的责任和使命感。

进一步落实“双减”任务，需努力保护教师积极性

对于教师来讲，增加课后服务意味着工作量增加、工作时间的延长，如何平衡教师的利益，成为教师和社会关注的话题。

吕玉刚表示，进一步落实“双减”任务，需要进一步强化学校的育人主阵地作用，教师必须发挥更重要的作用。在“双减”落地百天之际，吕玉刚向所有奋斗在基础教育战线上的老师们致谢，为他们在“双减”政策落实过程中的表现而感动，“没有他们的付出，就没有基础教育的明天和未来。”

吕玉刚认为，要充分相信广大的人民教师的教育情怀，同时要尽最大努力去减轻教师的负担，保护好教师的积极性。

对于减轻教师负担，吕玉刚表示，一是在2022年6月底之前，要以县为单位完善学校的编制，进一步加强教师配备；二是实行弹性上下班，合理安排教师课后服务的任务；三是通过筛选，选取校外一部分热爱教育事业且有一技之长的志愿者参加课后服务。

吕玉刚认为，“双减”工作不仅意味着学生从减负过程中受益，对于教师来讲也会受益。在“双减”过程中，既强化了教师教书育人的责任感、使命感，又转变了自身的教育观念，也会使自己在课后教学中的综合素质得以提升。

“双减”政策实施百天，已经取得了良好的开局。作为落实当前教育方针和立德树人的根本任务、实现教育高质量发展、增强人民群众享受教育改革发展获得感的重要工程，“双减”政策要取得全面成功，还有不短的路要走，还需要学校、家长、社会携起手来，共同努力。（俞峰传）

(责编：温璐、李依环)