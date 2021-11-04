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教育部下达2022年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划 拟招6770人

2021年11月04日20:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月4日电 （记者孙竞、李依环）为鼓励更多大学生参军入伍，为退役大学生士兵提供更多成长成才通道，教育部日前下达2022年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划。

记者注意到，2022年全国“退役大学生士兵计划”共招收6770人，由北京大学、清华大学等499所普通高等学校承担。该专项计划在全国硕士研究生招生计划总规模内单列下达，专项计划专项使用，不得挪用，不得调整为普通计划。

教育部要求，“退役大学生士兵计划”招生工作是全国硕士研究生招生工作的重要组成部分。各招生单位要按照自愿报名、统一招考、自主划线、择优录取的原则，严格规范做好招生录取工作，确保公平公正和招生质量。

教育部强调，各省级教育招生考试机构要加强对本地区相关招生单位“退役大学生士兵计划”招生录取工作的指导，重点加强对专项计划执行、调剂、信息公开等重点环节的监督检查，确保该专项计划招录工作规范透明、公平公正。

(责编：王潇潇、秦华)

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