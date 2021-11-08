人民网记者 孙竞

完成“中国语言资源保护工程”一期建设，建成目前世界上规模最大的语言资源库……

建设冬奥术语平台，收录13.2万条多语种术语，建成目前世界上最大的冬奥运动多语术语库……

语言文字科研是推动国家语言文字事业高质量发展的基础和保障。“十三五”时期，国家语委科研工作巩固基础研究、强化应用研究、推动决策咨询研究，不断提升创新能力和服务水平，成为保障国家语言文字事业发展的重要力量。

推进文化传承发展

中国是当今世界上语言资源最丰富的国家之一，拥有汉藏、阿尔泰、南岛、南亚和印欧五大语系的130多种语言，十大汉语方言，方言土语难以计数。每一种语言都是人类的宝贵财富，蕴含着丰富的优秀文化。

2015年，教育部、国家语委启动“中国语言资源保护工程”，在大力开展国家通用语言文字推广普及的同时，科学保护汉语方言和少数民族语言资源。

350多个单位、1000多个团队、4500多名专业技术人员、近9000名发音人……“中国语言资源保护工程”对1712个调查点的语言、方言及口传文化进行了全面调查、记录、描写以及声像数据的采集与整理。

“中国语言文化典藏”丛书、“中国濒危语言志”丛书相继出版，皇皇50卷。世界上规模最大的语言资源库顺利建成，汇聚语言资源超过1000万条。

2019年是甲骨文发现120周年。甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统。国家语委深入挖掘、提炼和弘扬中华优秀语言文化的“根”。

推动甲骨文入选联合国教科文组织“世界记忆名录”、举办纪念甲骨文发现120周年座谈会、实施“古文字与中华文明传承发展工程”……一系列古文字研究工作全面开展，让这门“绝学”有人做、有传承、有发展。

古文字研究工作不仅要出成果，还要立人才、可持续。2020年底，“古文字与中华文明传承发展工程”正式启动，依托强基计划在14所“双一流”高校进行古文字学专业试点招生，促进拔尖创新人才培养。建成若干高水平研究平台，形成老中青结合、具有一流学术水平和担当精神的研究队伍，产出一批具有深远影响的成果，提升中华文化价值引领力。

与此同时，“中华思想文化术语传播工程”一期建设完成，提炼展示了900条反映国家和民族话语体系中最核心、最本质的思想文化术语，出版系列图书并向28个国家和地区输出32个语种版权。

服务国家战略需求

语言文字工作是党和国家事业发展的基础性工作。语言文字教育的不断加强，普通话普及率的不断提升，为经济发展提供了新动力，为各民族交往交流交融提供了强助力，也为打赢脱贫攻坚战作出了积极贡献。

语言扶贫事业是我国扶贫开发事业的重要组成部分，是助力减贫的基础性力量。举办中国语言扶贫与人类减贫事业论坛，发布《语言扶贫宣言》，开展语言与减贫专题研究；出版《语言扶贫问题研究》论文集，引导专家学者、社会各界积极投入语言扶贫事业；支持企业研发软件，提供高质量学习资源和智能化学习路径……“十三五”时期，国家语委的科研工作，与国家脱贫攻坚战略同心同向同力。

目前，全国范围内普通话普及率达到80.72%，比2000年提高了27.66个百分点。贫困群众的交流交往能力有所增强，创业就业致富的愿望更加强烈，职业技能明显提升。

2020年以来，国家语委高起点谋划布局、高质量建设科研机构体系，在原有21家研究基地基础上，新成立“国家语言服务与粤港澳大湾区语言研究中心”“丝路语言文化研究中心”“中国东北亚语言研究中心”，强化协同创新，加强队伍建设，提升服务能力，服务国家发展战略。

“十三五”时期，国家语委服务国家国际传播能力建设，支持开展国际中文教育及中华语言文化国际传播研究。《国际中文教育中文水平等级标准》审定发布，多语种版《汉语图解小词典》正式出版，海外华语资源库建设不断推进。

强化社会服务功能

今年10月27日，在北京冬奥会倒计时100天之际，《冬奥会体育项目名词》正式对外发布，冬奥术语平台V3版同步交付使用。

冬奥术语平台覆盖中、英、法、日、韩、俄、德、西班牙8个语种，收录了北京冬奥会和冬残奥会全部竞赛项目相关名词。该库是目前世界上规模最大的冬奥运动多语术语库。

据介绍，2017年，教育部、国家语委与北京冬奥组委联合启动“北京冬奥会语言服务行动计划”，组织协调有关单位、高校、科研机构、企业和社会力量，为本届冬奥会举办创造良好语言环境，提供优质语言服务。《冬奥会体育项目名词》和冬奥术语平台V3版作为该计划的重要成果，将为北京冬奥会的高质量举办提供语言保障。

北京冬奥组委副主席杨树安指出，这是冬奥语言服务历史上的首创，也是为国际奥林匹克运动发展贡献中国智慧和中国方案的具体体现，将成为本届冬奥会的重要文化遗产及奥林匹克精神传播的重要载体。国际奥委会语言专家表示，出版八个语种对照的体育项目名词专书而且建成向全球公众开放的查阅平台，在冬奥会历史上还是第一次。

时间拨回至2020年，在抗击新冠肺炎疫情中，有这样一支力量，以高水平的语言服务，架起了普通话和方言之间的语言“桥梁”,也架起了新冠肺炎患者的生命之桥。这就是国家语委在第一时间协调专家成立的“战疫语言服务团”。

在国家语委的组织下，北京语言大学、武汉大学、华中师范大学等高校及商务印书馆等单位第一时间研发“抗击疫情湖北方言通”“疫情防控外语通”等，积极帮助医疗队解决医患沟通的语言障碍。

以科研引领推动语言服务，语言文字彰显着服务社会的强大力量。

“十三五”时期，国家语委在汉字笔顺、教育词表、诗词新韵、国家通用手语、国家通用盲文、外文译写、英语能力等方面发布20多项语言文字规范标准；建设“百年语言文字规范标准文献数字化系统”“汉字全息资源应用系统”，实施中华精品字库工程，呼应社会语言文字应用的迫切需求；研制发布8种24本语言生活皮书，持续开展“汉语盘点”活动，依托科研机构建设语言生活研究与政策宣传的期刊、网站和自媒体矩阵，努力讲好语言故事。

深化国际交流合作

国际发展需要语言铺路搭桥。“十三五”时期，国家语委发挥学术交流作用，展示我国语言文字事业发展成就、优秀语言文化和语言科技成果，进一步深化国际交流合作。

2018年9月,首届世界语言资源保护大会在长沙隆重开幕，推动发布了联合国教科文组织首个以“保护语言多样性”为主题的重要永久性文件《岳麓宣言》，为世界提供语言资源保护可资借鉴的经验、模式和路线图。

来自世界40多个国家和地区相关领域的官员、专家学者共100多人发表演讲或作为主宾参加对谈，200多人参与了各平行论坛研讨。五色交辉，相得益彰；八音合奏，终和且平。

联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱发来贺信说，大会主题与联合国教科文组织发展理念高度契合，是世界人文领域的一件盛事，意义重大而深远。

从2017年至2019年 ，国家语委支持举办了三届中国北京国际语言文化博览会和系列学术论坛，近百位国际组织代表和外国驻华使节参加有关活动。

今年7月5日，《中国语言生活状况报告·语言政策篇》（俄文版）正式出版。这不仅为关注中国的俄罗斯民众打开了一扇深入了解当代中国的窗户，更是中俄两国推动人文交流发展的见证。

2013年以来，国家语委积极推动《中国语言生活状况报告》海外出版，努力向世界讲好中国故事、传播好中国声音，向世界展现真实、立体、全面的中国。目前，已推动在国外出版《中国语言生活状况报告》的英文、韩文、日文和俄文版，有力促进了中外语言文化交流互鉴。

……

组织高水平语言文字科学研究、实施重大语言工程和科研任务、建设语言文字基础资源、培养语言文字专业人才、宣传语言文字方针政策、开展语言文字合作交流……“十三五”时期，产出研究成果2300多项，向有关部门提交高质量资政报告200余篇，持续加强24家研究型基地建设。

下一步，国家语委将以推进科研工作高质量发展为主题，深化管理体制改革，加快构建科研发展新格局，全面提升国家语委科研工作的创新力、服务力、引领力、影响力，建成高标准、现代化的语言文字科研工作体系和创新发展新格局，为实现教育现代化和建设语言强国提供坚强支撑。

(责编：郝孟佳、李依环)