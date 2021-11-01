原标题：北京2022年高考报名今日启动

本报讯 2022年普通高考报名于今日正式启动。北京教育考试院日前发布《北京市2022年高考报名相关问题解答》。其中明确提出，2022年普通高考报名包括网上提交报名申请、网上填报个人信息并缴费和报名资格现场确认三个阶段。同时，北京教育考试院明确提出，统考应届和往届考生在选报学业水平等级性考试选考科目时，所选报科目须已通过学业水平合格性考试方可报考。

北京青年报记者了解到，2022年普通高考报名包括网上提交报名申请、网上填报个人信息并缴费和报名资格现场确认三个阶段。网上提交报名申请的时间为2021年11月1日8时至4日17时（进城务工人员随迁子女提交报名申请已在2021年10月12日8时至13日17时进行）；通过报名资格初审的考生网上填报个人信息并缴费的时间为2021年11月8日8时至11日17时；报名资格现场确认的时间由各区高校招生办公室在11月20日前自行安排，考生在完成网上填报个人信息和缴费时要注意网上通知的报名资格现场确认安排，按时进行报名资格现场确认。考生完成上述三个阶段且通过报名资格现场确认后，方可参加北京市2022年普通高等学校招生考试。

北京明年统一高考实行“3+3”的形式。其中统考考试科目为语文、数学、外语3门，参加本科录取的考生还须根据拟报考高校（专业）要求和自身特长，从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门高中学业水平等级性考试科目中自主选择3门参加考试。本科录取考生总成绩由语文、数学、外语3门统考科目成绩和选考的3门学业水平等级性考试科目成绩（按《北京市教育委员会关于普通高中学业水平等级性考试成绩计入高考总成绩方式的通知》要求折算后的成绩）构成。

统考英语听说考试一年安排两次，第一次考试于2021年12月11日进行，第二次考试于2022年3月进行。统考英语听说考试满分分值为50分，取两次听说考试最高成绩与笔试成绩一同组成英语科目成绩计入高考总分。其他外语（非英语）语种考试使用全国卷，听力考试一年安排两次，满分分值为30分，取两次听力考试最高成绩与笔试成绩一同组成外语科目成绩计入高考总分，2022年考试时间以教育部文件为准，往年外语（非英语）听力第一次考试一般安排在高考当年的1月8日，第二次考试安排在6月8日。

北京教育考试院提醒，统考应届和往届考生在选报学业水平等级性考试选考科目时，所选报科目须已通过学业水平合格性考试（2019年及以前的会考成绩须不低于C等级，京外高中就读考生须通过北京市学业水平合格性考试成绩认证）方可报考。

据介绍，高考报名时将采集部分照顾政策资格考生信息，包括：烈士子女；在服役期间荣立二等功以上或被战区（原大军区）以上单位授予荣誉称号的退役军人；归侨、华侨子女、归侨子女；台湾省籍（含台湾户籍）考生；自主就业的退役士兵；退出部队现役的考生；残疾人民警察；5A级青年志愿者。从边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区在高级中等教育阶段转学到本市就读的少数民族考生，须在高考报名现场确认时填写申请表并提交相关证明材料。其他照顾类型由相关部门提供名单，不在高考报名时采集。

释疑

问：网上报考时，拟报考的高中学业水平等级性考试选考科目未通过学业水平合格性考试，可以报考吗？

答：不可以报考。考生可以于2021年11月8日10：00至12日12：00报名参加2022年1月的北京市普通高中学业水平合格性考试，通过后可于2022年2月28日—3月4日向高考报名单位申请补报学业水平等级性考试选考科目。

问:京外高中就读考生如何办理高中学业水平考试（会考）成绩转入？

答：京外高中就读考生办理高中学业水平考试（会考）成绩转入由北京教育考试院中招办负责。考生须于2021年11月2日8：30至11月4日12：00登录北京教育考试院网站“高中学考合格考”栏目进行“外省回京高考考生高中学业水平合格性考试成绩认证”，认证时需上传原就读的省、自治区、直辖市高中学业水平考试（高中会考）主管部门盖章的成绩证明扫描件。已办理过外省成绩认证的外省市借读的往届考生，不需再办理成绩认证手续。

问：外地就读的应届考生如何报名？

答：外地就读考生和京内高中就读考生报名程序和时间一致。外地就读应届考生应先在外地就读的学校开具应届高三毕业生证明及思想品德考核意见（内容包括：学生姓名、证件号码、性别、就读时间、毕业时间、属2022年应届高中毕业、就读学校校长签章并加盖就读学校校章）。报名资格现场确认时需携带的材料包括：（1）本人户口簿原件及复印件；（2）身份证件原件及复印件；（3）就读学校开具的证明及思想品德考核意见。具体要求请咨询户口所在区高招办。

问：参加高职自主招生，是否还需要参加高考报名？

答：需要。所有在京参加全国普通高等学校招生录取的考生都必须完成高考报名手续，包括保送生、高职自主招生考生和运动训练、武术与民族传统体育专业考生等。若只参加“高职自主招生”，可选择“单考”考试类型并选定“不参加公共文化课考试”。（记者 武文娟）

(责编：温璐、李依环)