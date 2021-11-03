原标题：“双减”百日，教育生态变化几何

从2021年7月《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》出台，到今天已逾百日，这100多天，全国1.56亿义务教育阶段在校学生的教育生态已发生了很大变化。

变化体现在放学时间上，双职工家长“托管难”现象得到了根本缓解。教育部最新数据显示，全国99.2%的中小学校（不含寄宿制学校和乡村小规模学校）提供了课后服务，90%的学生参加了课后服务，89.8%的教师参与提供课后服务。

变化体现在孩子的课余时间上，课余时间更宽裕了。截至10月底，在作业管理上，中小学校普遍建立了作业统筹管理制度，作业量得到了有效合理压减。99.4%的学校出台了作业管理办法，94.9%的学校绝大多数学生能在规定时间完成作业，学校普遍建立了学习困难学生帮扶制度。

变化还体现在家长心态上，家长焦虑减轻。在提高课堂教学质量上，学校普遍高度重视，强化教学管理和教学研究，提高课堂教学水平，努力做到教师应教尽教，学生学足学好。学校“双减”工作得到了家长的普遍欢迎和好评，有7713.6万名家长在监测平台上接受问卷调查，97.3%的家长对学校新学期减负提质工作表示满意，数据显示，72.7%的受访家长反映教育焦虑有所缓解。

“学校落实‘双减’工作，重点是抓好‘三个提高’：提高作业管理水平，提高课后服务水平，提高课堂教学水平。目前看，总体开局良好、进展顺利、成效明显。”教育部基础教育司司长吕玉刚说。

新政策出台以来，基础教育有了哪些新气象，还有哪些难题待解？

考试和作业变化最大

对于北京市朝阳区小学三年级家长李莉来说，“双减”给她的家庭带来的最大变化就是“孩子作业少了”。“以前每天晚上回家，要听写、要改错，各科要预习、复习，一到晚上我和孩子都要忙到很晚，有时候孩子总写不对答案，我忍不住就会发脾气。现在好多了，孩子五点半放学作业已经写完了，老师也都检查过了，晚上我们娘俩读书玩游戏，开学到现在，已经读完了《海底两万里》。”李莉告诉记者。

另一个变化是，考试不再“分分必究”，大部分中小学校采取等级赋分制的方式为孩子计分。李莉觉得，这解放了孩子，孩子的自信心也上来了。“八九岁的孩子，做事难免粗心，但是他们一丢分就很难受。现在，95分以上就是优+，给孩子更多容错率，让他们自如地成长。”

记者在调查中发现，一些地方探索积累了不少“作业、考试改革”的经验。山东省出台了《关于加强义务教育阶段学生作业统筹管理工作的通知》，建立校内为主、家校协同、分工明确的作业统筹管理机制。

海南省制定了《中小学作业设计质量提升专项行动方案》，分学段组织开展省级骨干培训和县级全员培训，切实提升教师作业设计与实施水平。

湖北省宜昌市设计了书面作业设计指南，强调发挥作业设计的育人导向、诊断改进等功能，明确了作业设计重点和各学科书面作业时间分配。

河北省全面规范学校考试行为，大幅压减考试次数，降低学生考试压力。综合考虑学生年级、学科特点，对各学科考试方式进行明确，包括小学一、二年级不进行纸笔考试，可以综合采取趣味游戏、朗读诵读等寓考于乐的方式考查学习成果等。

课堂质量和课后服务提升最快

作业量减下去，课堂质量提升起来，才能让学有余力的孩子“吃得饱”，让“跑得慢”的孩子“跟得上”。记者在采访中发现，开学以来，不少孩子和家长反映课堂时间更紧凑了。

北京市朝阳区小学三年级学生张垚垚告诉记者，每节课老师都会设计一些小细节。“有的时候让我们两组演算‘对战’，有的时候让我们分组‘出题’，还要说出解题思路。以前听就行了，现在我们还要当‘小老师’。”张垚垚说。

北京市景山学校语文教师周群到前门外国语学校轮岗，讲初二语文课。在提升课堂质量的要求下，她让每个学生给自己写一封信，谈谈自己对语文课的理解和自己的难点。从每一封信的书写、遣词造句和习惯用法，她推测出孩子语文水平欠缺与否，这样在日常讲课的过程中就能有的放矢，根据每个学生不同情况精准辅导。

在各地各学校，课堂质量的提升也有着生动的实践。江苏省镇江市根据《义务教育质量评价指南》，出台义务教育学生综合素质发展性评价方案，形成内容具体、学段衔接、注重发展的评价体系，并推行教研组发展性评价，重点评估教师专业素养提升、研学课堂推进、资源建设和使用等方面。

浙江省杭州市西湖区开设名师、名课、名校在线系列课程，“名课在线”课程聚焦教师专业提升，帮助教师精准把握教学目标和重点难点，优化教学设计。

课后服务内容多样也让家长们减轻了后顾之忧。江苏省南京市坚持校内校外相结合，以学校教师为主力军，积极鼓励体育、艺术、科技、劳动等领域具备资质的社会专业人员、退休教师、家长志愿者参与。10月14日，由南京市大学教授和小学生共同研制的“田园一号”卫星，由太原卫星发射中心成功发射，这是我国首颗小学生参与研制的空间环境探测科普立方星。

教育均衡还需全面深入推进

目前，全国校外违规补课的现象得到了有效遏制，但是并没有完全清除。

从培训机构补课到“一对一”补课，再到“小区私人攒课”“咖啡厅补课”，当校外培训机构违规培训被规制，供给侧改革进一步推进，教育生态逐步向好的时候，“补课”却有了新花样——外卖平台“点课”。家长们通过少数点餐外卖平台点单，培训机构老师“上门送课”。为何重拳之下，依然有机构顶风作案？

上海市教育科学研究院民办教育研究所所长董圣足告诉记者，这有两方面的原因，一方面是家长们的观念还没有根本改变，另一方面，一些配套改革还需要稳步推进。“比如，在一些地区，课后服务还没有达到家长们期望的标准，要在提供基本‘看管’服务的基础上，不断拓展服务范围、提升服务质量，推动家校共育，从而转变家长的观念。”董圣足说。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，这说明教育均衡还需要进一步加强。“学校的整体课堂水平和教学质量有了提升，但是学校之间的差异还客观存在，一些家长还是想给孩子补补课，把‘差距’减小。”

董圣足建议，一些“双减”的配套改革需要深入推进。“比如，目前很多省市推进的校长教师轮岗制度就是如此，让优质教师资源进一步流动起来，确保教育均衡目标的实现。但是，在校长教师轮岗的年限上，要注意教学进度衔接和年限划定，时间太短不利于教育教学融合提升。”董圣足说。

同时，集团化办学的紧密程度也有待增加。“在对集团化学校的评价中，不宜只选取优质龙头校，而要注重过程性评价、增值性评价，对于集团中薄弱校的关注度要更高，这样才能整体提升质量，进一步缓解家长对优质教育资源的渴求。”董圣足认为，中高考改革尤其是中考，要进一步增加综合素质测评的权重，只有“多元评价”的考试指挥棒转变了，家长才能真正放下“心头大石”。(记者 姚晓丹)

(责编：温璐、李依环)