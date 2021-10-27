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2022年初三学考报名将于11月10日启动

2021年10月27日08:28 | 来源：北京青年报
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原标题：2022年初三学考报名将于11月10日启动

　　本报讯 北京教育考试院日前发布“关于做好2022年初三年级学生初中学业水平考试报名工作的通知”（以下简称“通知”）。北京青年报记者在“通知”中了解到，2022年初三年级初中学业水平考试报名将于11月10日至16日进行，具体时间由各区根据本区实际自行确定。

　　本市初三年级在校学生、本市户籍在外省市就读拟回京参加高级中等学校招生录取学生和往届生均须参加初三年级第二学期末进行的语文、数学、外语、道德与法治、历史、物理、化学和体育与健康科目的初中学考。其中英语科目听力口语考试与笔试分离，采取计算机考试方式，学生有两次考试机会，取最高成绩与笔试成绩一同组成英语科目成绩。第一次考试于2021年12月18日进行，第二次考试于2022年3月进行（具体时间另行通知）。

　　值得注意的是，本市初三年级在校生在学籍所在初中学校报名，外省回京考生和往届生到户籍所在区教育考试中心报名。考生须在各区规定时间内登录北京教育考试院网站（www.bjeea.cn），对本人基本信息进行录入和核对，确保有关信息准确无误。（记者 武文娟）

(责编：温璐、熊旭)

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