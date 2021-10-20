人民网北京10月20日电 （记者孙竞、李依环）近日，教育部印发通知，决定实施青少年急救教育行动计划，开展全国学校急救教育试点工作。

首批拟组织150所高中和高校参与，在校园内配备相关急救设施设备与物品，并对学校教师、学生进行急救知识教育和技能培训，研制急救设施设备配备规范（试行）和急救技能培训方案（试行），探索校园急救技能证书开发试点建设工作，形成可复制、可推广的急救教育经验做法，推动各级各类学校强化急救教育。

根据试点建设原则，试点将结合学生身心发育规律、学校类型规模开展多元探索，形成多层级、多类型的校园急救方案。力争中学阶段，掌握基本应急救护知识技能，培养自救互救和自我保护能力；大学阶段，普及应急救护、防灾避险知识技能，倡导救护志愿服务。

试点工作主要有三项重点任务：一是普及校园急救知识。建立以课堂教学为主渠道、以主题教育为重要载体、以日常教育为基础的急救教育推进机制。结合学校实际，加强对校园常见的气道异物梗阻等紧急救护，创伤出血与止血、关节脱位与扭伤等创伤救护，淹溺、烧烫伤、中暑等意外伤害，火灾、地震、踩踏等突发事件的应急救护知识普及教育。鼓励高校开设应急救护相关课程并纳入学分管理。二是配备校园急救设施。试点校要参照有关学校卫生工作标准、校园急救设施设备配备标准等，结合学校规模、环境、地势、交通、建筑等实际情况，配备足用、实用、适用的校园急救设施设备。鼓励有条件的试点学校逐步配备自动体外除颤器（AED）。三是开展应急救护培训。各地要积极会同红十字会、急救中心等部门，重点培训试点学校校医、体育与健康课教师、班主任等教职员工，鼓励支持师生通过应急救护培训取得相关证书。对取得救护员证书的校医、体育与健康课教师、班主任等开展救护师资培训，培训合格的师资在军训期间等对学生进行防灾避险知识普及培训，提高学生避险、救护技能。

试点推荐要求，各省级教育行政部门可推荐3—5所高中和高校参与试点工作。试点校的选择应综合考虑学校类型、规模、区域等因素，其中，职业院校原则上不少于1所。优先考虑已安装急救设施设备或已有应急救护培训基础的学校。全国校园急救教育试点工作办公室将统筹各方资源，支持各地开展试点工作。

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