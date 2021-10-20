人民网北京10月20日电 （记者孙竞）扒墙翻窗也要听？日前，武汉大学一堂课的上课场景在网络上引发关注。画面中，不少学生在教室外踮起脚尖、趴在窗口认真听讲。

学生们在教室外旁听。武汉大学供图

记者今天从武汉大学获悉，这堂课是武汉大学哲学学院心理学系教授、系主任、博士生导师喻丰的《恋爱心理学》。当天，教室里座无虚席，后排都站满了人，实在挤不下的学生就在教室外旁听。

“希望大家谈一场健康的恋爱，开始并且保持一段积极的关系”，这是喻丰开设讲座的初衷。同学们意外高涨的热情让喻丰感到惊喜，“这是对恋爱的渴望，是对心理学知识的渴求，当然也是对我个人的鼓励”。

《恋爱心理学》课堂现场。武汉大学供图

课堂上，喻丰以爱情心理学的基本理论为主，结合谈恋爱的过程——寻找对象、开始、结束或者保持等，对同学们关注的问题逐层解答，一层层地揭开“爱情”的神秘面纱。

到底什么才是健康的爱情？喻丰讲道，健康的恋爱关系是两人都能照顾到对方而不是自私的，都为自己和对方的二元关系考虑，有亲密的感觉又有互相的承诺，还能一直保有最初的感觉。

“它不应该是基于廉价感动进行冲动选择后的认知失调。某种程度上，爱也是互相适应、互相迁就、互相妥协，它是相互成全而非一味付出或者收获”。喻丰的授课引发阵阵掌声。

“白璧微瑕的艺术”“关系的末日四骑士”“恋爱地图”……层出不穷的新鲜名词搭配逗趣好玩的图像，幽默风趣的风格辅以科学有据的知识，喻丰用各种元素的巧妙混搭燃起学生们的热情。

记者了解到，目前国内已有多所高校开设了恋爱心理学方面的相关课程，并成为学校的“热门课”。早在2013年，华东师范大学就开设了一门名为“婚姻与爱情”的选修课，报名人数远超课堂规模；2014年，南京大学举办“首届校园恋爱公开课”，包括5讲内容；2016年3月，天津大学名为“恋爱学理论与实践”的恋爱课程正式开讲。不少专家表示，高校开设恋爱课程，可以帮助大学生树立正确的恋爱观念，引导大学生解决一些恋爱中出现的问题和困扰，以更好地处理学业和爱情。

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