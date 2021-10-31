人民网北京10月31日电（记者孙竞）“我已经毕业60多年，都是在为祖国的健康事业服务，原来的口号是50年，我现在已经过了60年，还想再干会儿。”

10月30日，南方医科大学建校70周年暨附属南方医院建院80周年大会上，“共和国勋章”获得者、中国工程院院士钟南山深情表示。

在致辞中，钟南山院士寄语青年医学人才：“生逢盛世，当不负盛世。我们的年轻人，特别是年轻的老师、医生、同学们，不单要有理想，而且要有梦想；不单要有要求，而且要有追求；不单要有志气，还要争气；不单要有热情，还要有激情。”

关于医学院校的发展，钟南山院士提出了两个愿望。首先，师生要注重学习，要有创新精神。“不光是研究生、博士生，创新精神应该在本科阶段就要培养。不只是老师要考虑课堂上让学生学什么、学多少，学生也要思考，我们现在的理论学习、基础研究和临床存在的距离在哪，我们还缺什么？老师要多启发，学生也要多思考。”

钟南山院士还特别强调，学生要有问题意识。“经过这60年，我看到跟我一起工作的学生，有些在学校成绩不一定是最好，但后来做出了不错的成绩和创新，为什么？因为他总是在提问，会去钻研。”

其次，他希望医学教育从以治疗为中心转向以健康为中心。“重症病人的抢救、复杂手术怎么做病怎么治，这些大学课堂里当然应该有，但我们亦要多学习对很多慢性病怎么早发现、早诊断、早治疗。”钟南山院士谈到。

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