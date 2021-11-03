赵婀娜

特色决定生命力。进一步强化职业教育类型特色，巩固职业教育类型定位，对于激发职业学校发展动力、增强职业教育的认可度和吸引力至关重要

适应经济发展需求，确保学生真正学有所成、学以致用，才能培养出更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。当前，我国拥有1.13万所职业学校、3088万在校生，已建成世界规模最大的职业教育体系，职业教育实现历史性跨越。如何进一步推动职业教育高质量发展，更好满足我国产业升级和经济结构调整不断加快对技能人才的强烈需求，成为我国职业教育发展面临的重要课题。

前不久，中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。《意见》着眼于破除改革发展障碍、推动高质量发展，旨在切实增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系的步伐，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。

特色决定生命力。进一步强化职业教育类型特色，巩固职业教育类型定位，对于激发职业学校发展动力、增强职业教育的认可度和吸引力至关重要。长期以来，重普通教育、轻职业教育的观念仍然存在，还有一些职业学校按照办普通教育的方式办职业教育，盲目追求大而全，淡化人才培养特色，偏离发展定位。为此，《意见》强调因地制宜、统筹推进职业教育与普通教育协调发展，要求通过推动不同层次职业教育纵向贯通，促进不同类型教育横向融通，加强各学段普通教育与职业教育相互打通，以强化职业教育的类型特色。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出：“增强职业技术教育适应性”。与当地经济社会发展同频共振，适应经济发展新形势和技术技能人才成长成才的新需求，职业教育才能迸发出更强劲的生机活力。《意见》强调，围绕国家重大战略，紧密对接产业升级和技术变革趋势，优先发展先进制造、新能源、新材料、现代农业、现代信息技术、生物技术、人工智能等产业需要的一批新兴专业，鼓励学校开设更多紧缺的、符合市场需求的专业，形成紧密对接产业链、创新链的专业体系。《意见》同时提出，通过丰富职业学校办学形态、拓展校企合作形式内容、优化校企合作政策环境，创新校企合作办学机制。适应经济发展需求，确保学生真正学有所成、学以致用，才能培养出更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

值得关注的是，《意见》还提出稳步发展职业本科教育，高标准建设职业本科学校和专业。这对于优化职业教育体系结构、补齐发展短板，形成高水平、高层次的技术技能人才培养体系，具有重要意义。广大职业院校应努力摆脱靠规模上效益的思维定式和路径依赖，优先在高端产业急需领域、新技术革命领域布局，优化学校人才供给和产业人才需求匹配度，在发展职业本科教育的起步阶段，就实现高起点、高标准、高质量建设，有序、健康发展。

我国职业教育改革发展的蓝图已经绘就。展望未来，作为培育能工巧匠的摇篮，现代化的职业教育体系必将为技能型社会建设、经济高质量发展提供源源不断的人力资源，必将凝聚起“技能改变人生，技能成就梦想”的广泛共识，必将为全面建设社会主义现代化国家提供更有力的人才支撑！

《 人民日报 》（ 2021年11月02日 05 版）

(责编：李悦宁(实习生)、温璐)