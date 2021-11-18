人民网北京11月18日电 按语言提示分类投放、回收积分可兑换奖品......近日，中国石油大学（华东）推出的智能垃圾分类投放箱吸引校内师生广泛参与。

据悉，该校在学生公寓区设置了13台智能垃圾分类投放箱，引导同学们扫描二维码，根据语音提示投放可回收垃圾。每次投放将根据垃圾种类和重量，为自己特有的“账户”增加积分，鼓励同学们主动做垃圾分类知识的宣传者、文明生活理念的倡导者、垃圾分类的践行者。

此次收集的可回收垃圾主要包括玻璃类、金属类、塑料类、废纸类等，投放每一类垃圾后根据青岛市垃圾回收的具体价格与投放的质量计算积分。参与活动的师生可以根据日常积分情况到可兑换领取相应奖品。

“我了解了垃圾分类的知识，亲手参与了资源回收，加强了‘绿色、低碳、环保’的意识，还能通过积攒积分换取心仪奖品。”该校新能源学院本科生连总婧现场体验了智能垃圾分类投放箱，并表示自己今后将带动更多同学、朋友践行垃圾分类，树立“低碳生活，绿色发展”的生活理念。

据悉，此次活动是中国石油大学（华东）“垃圾分一分，石大美十分”活动的重要环节，旨在鼓励师生积极参与垃圾分类，主动做垃圾分类收集的志愿者，共建绿色校园。 （李依环、实习生丁元贺）

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