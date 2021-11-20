人民网北京11月20日电 （记者李依环、孙竞）今天下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况。对于校园疫情防控工作中，如何加强后勤保障人员的管理，教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰回答了记者提问。

王登峰指出，学校后勤工作人员有三个主要特点：一是和外部联系比较多，跟人、物联系比较多，所以涉疫风险比较高；二是校内食堂工作人员和所有师生员工的密切接触机会多，一旦染疫，传播范围非常广；三是后勤工作人员对内、对外联络比较广。从疫情防控角度来讲，防疫难度比较大。

王登峰表示，为了做好这方面工作，要从以下五个方面做好疫情防控——

第一，严格落实疫苗接种。所有后勤工作人员，特别是和师生接触比较频繁、比较密切的后勤工作人员，要严格注射疫苗，完成疫苗全程接种。同时，工作时间要佩戴口罩，口罩要求外科等级。工作服定期更换、清洗和消杀。

第二，定期核酸检测。目前全国23个省（区、市）教育系统落实了定期、不定期，部分或全员核酸检测。对于后勤工作人员来说，更需要做定期核酸检测。

第三，严格做好后勤工作人员的健康监测和管理。每学期要做一次健康体检，同时要及时观察和发现身体不适，要及时报告、及时采取相关措施。

第四，加强校园环境整治。既包括校园卫生环境整治，也包括后勤人员的生活、工作环境的整治。

第五，加强人文关怀。学校要关心和关爱后勤工作人员、后勤保障人员在工作和生活上的问题和困难，让后勤工作人员得到人文关爱的同时，全力做好学校教职员工的后勤保障工作。

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