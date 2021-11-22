原标题：清华实践课老师咋就火了

邢小颖（中间着黑色短袖）正在上课。

周冰科正在录制上课视频。 本文图片由清华大学基础工业训练中心提供

术业有专攻，顶尖高校实践课高职毕业生教

邢小颖到现在都没搞清楚自己为啥火了。

实践课程是高校学生培养计划的重要教学环节之一。作为清华大学基础工业训练中心的实践课教师，最近，邢小颖讲铸造课的抖音视频获得了百万点赞量。

28岁的邢小颖对这突如其来的关注深感“意外”，接受采访时，她还在纳闷：“是因为我讲课的方式？还是大家对实践课感兴趣？”

她的同事，也是邢小颖抖音视频的发布者高党寻，也是该中心的一位实践课教师。提及邢小颖的走红，他认为或许是因为她讲课时，身上散发出的那种特别富有感染力的激情。

高党寻还告诉记者，邢小颖其实不是特例，在他们周围，不少实践课教师都在用自己的方式让实践课更加有吸引力。

高党寻、邢小颖，以及该中心的其他实践课教师有很多都毕业于职业院校，他们所讲授的实践课，是大学理论课的有效补充。

邢小颖理解，她和她的同事存在的价值，是帮助高等学府的学子们丰富动手实践经验，她们是在为培养卓越工程师、拔尖创新型人才和复合型人才而努力。她说：“学生们以后很可能不会去一线操作，但如果他们了解一线是怎么生产的，比如机床如何使用、发动机如何成型，就会在设计时更得心应手。”

焊接工种指导教师周冰科和邢小颖一样，都是从职业技术学院毕业后，进入清华大学基础工业训练中心工作。有人问，作为职业院校毕业生，来指导清华大学的本科生，他们心虚吗？

周冰科在接受记者采访时说：“其实今天课后就有同学问我是不是清华毕业的，我很从容地告诉他，我不是，我是一所高职院校毕业的。”他说，“因为我所教的这门课，就是需要我们这种职业院校的同学，我们有一定的实践和技术，也有一定的理论基础，符合目前教学活动的需要。”

激情源于热爱，“双向奔赴”特别美好

邢小颖在抖音上最受关注的一节课，讲的是手工两箱造型，属于砂型铸造的技法之一。有人评论说：“那是我在抖音上唯一从头到尾听进去的课。”

视频里，身材苗条的邢小颖扎着低马尾，身前是堆满黑色粉末的操作台，她拿起沉重的方形模具，嘴里大喊着操作要点，讲到重点还时不时举起被涂黑了的双手来回晃动。

她并不在乎“形象”是否优雅，只在意坐在自己面前的清华本科生们，到底能不能听见自己说的话，有没有理解这项铸造技巧的精髓。

她说：“我们上实践课，通常都是好几组学生同时进行，一组20人左右。其实，现场环境还是比较嘈杂的，我生怕学生听不清，每次都喊着说话，有时候嗓子都喊哑了。”

学生当然也能感受到邢小颖的用心，常提醒她：“老师，你小点声吧，你嗓子哑了，我们心疼。”

邢小颖一听学生这话，全身就跟充了电一样，讲课的劲头更足了。她把自己和学生的这种彼此体恤的心情，称为“双向奔赴”。她美滋滋地说：“这种双向奔赴的情感特别美好。”

也因此，邢小颖特别热爱自己这个平凡的岗位。

周冰科也非常认同自己工作的意义，并且也很受学生欢迎。

他负责成形制造实验室焊接工种的实践教学和创新教学，主要参与两门课，一门是清华大学部分工科生的必修课——“金属工艺实习”中的焊接单元；另一门是“制造工程体验”中的“智能交互艺术风装饰台灯”单元。他告诉记者：“智能交互艺术风装饰台灯课不限制学生的学科背景。今年秋季，这节课还吸引了来自法学院、美术学院、医学院等院系的110名学生。”

在清华大学基础工业训练中心举办的2021年实践教学讲课比赛中，周冰科和邢小颖，都获得了一等奖。

虽然在某种意义上看，他们已经在本科实践教学领域中做出了一些成绩，但周冰科不想用“励志”来定义自己，“我比较看重自己对工作的信念和做人的态度。我就是做好自己的本职工作，实事求是。”

不论起点高低，努力就有“底气”

其实，刚从学校毕业时，邢小颖和周冰科讲实践课是非常紧张的，但现在，他们已经可以从容面对顶尖大学学生提出的实践问题了。这对于邢小颖等人来说也并非易事。

邢小颖告诉记者，必须不断努力，才有站在这里上课的“底气”。不高的初始学历和来自农村的身份，都不能成为她向上生长的阻力，被问及受到质疑时怎么办时，她的声音高起来，迸发出一股英雄不问出处的豪情和大大咧咧的顽强生命力。

她说：“我是高职院校毕业，那又怎么样呢？我可以继续学！我身边有很多榜样，他们激励了我。我一工作就报考了中国地质大学的在职本科，现在有本科学历。为了提升专业水平，我努力考取了工程师资格，怕自己不是师范院校毕业，讲课不行，我又考取教师资格证……我是起点不高，但我可以一直进步！”

邢小颖身上这种蓬勃向上的力量来自父亲对她的影响。她觉得，虽然父亲一辈子都生活在陕西渭南的农村里，但格局并不小，而且身上有种“越挫越勇”的劲儿。

“我小时候，最开始我们家就是种地，后来父亲又带着我们村好几户人家搞大棚。搞大棚失败了，他也不放弃，他又去创业。他和我妈俩人，不管刮风下雨，每天去集市上卖布匹。慢慢地，家里的情况好转了，盖了房，买了车，现在有了自己的床上用品店。”邢小颖说，“我爸传授给我的理念就是，失败了又怎么样呢？还可以再来呀！没考好又怎么样呢？还可以再考呀！考上好大学当然很好，没考上，也总能找到别的出路。”

显然，父亲的奋斗史，深深地在邢小颖心里种下了拼搏向上的种子，助她在本不肥沃的人生土壤中奋力向上生长。

无独有偶，蓬勃的力量也赋予了周冰科不断进步的能量。周冰科告诉记者，工作后的他并没有停止自我提升的步伐，利用周末的时间提升了学历和技能水平。

“因为在实践教学过程中，我发现自己的一些不足。另外要满足清华的高水平实践教学活动，也需要不断地提升自己。”周冰科说，“2015年的时候，我进行了在职的本科学习，2017年获得毕业证书。另外，从学校毕业时，我就是焊接方向的高级工，到了单位之后，我又考取了特种作业操作证，专业技能也提升到了焊接技师的等级。”

事实上，邢小颖和周冰科所选择的向上生长之路，也是充分被验证了的。清华大学基础工业训练中心的实践课教师、设计与原型实验室副主任罗勇，也是以高职毕业生为起点，一步步走到了今天。

现在，罗勇主要负责该中心设计与原型实验室创新教学及赛课结合工作，配合实验室做好创新教学规划、落实和建设。同时，还负责组织团队积极探索新的教学模式，负责和参与包括教研、大创、科研等多个项目。据介绍，近几年来，罗勇多次指导学生代表清华大学参加“中国大学生工程实践与创新能力大赛”，获得了多个一等奖。

罗勇认为，不管来自什么样的学校，学什么专业，获得过多少荣誉，总之一句话：机会是给有准备的人准备的。“当你自身素质与能力过硬，时刻准备着，我想好的机会一定不会轻易流失。”

邢小颖说：“我努力不是说非要如何成功，而是相信，努力了，就能变得更好。”其实她的故事不只激励了她自己，刑小颖所毕业的陕西工业职业技术学院的学弟学妹们都很受鼓舞，学姐成了在校生的学习榜样。

在邢小颖眼里，不论起点高低，努力就能带来希望，进步的意义更胜于成功。如果说她火了，或许就是因为她骨子里这种向上生长的生命力，冲破了不加修饰的皮囊，散发出一种充满蓬勃感的魅力。(记者 张茜 苏菁菁)

(责编：温璐、李依环)