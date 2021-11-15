人民网北京11月15日电 14日，庆祝暨南大学建校115周年暨董事会成立100周年大会举行。在东京奥运会上打破亚洲纪录的暨南大学体育学院副教授苏炳添作为教师代表发言。他表示，很开心通过自己的努力，让母校成为中国独一无二的“983大学”。

在今年的东京奥运会上，苏炳添跑出了9秒83的成绩，成为了第一个跑进奥运会男子百米决赛的亚洲人。在发言中，他回顾了个人成长经历和暨南大学对他的支持和帮助。

“暨南大学是我梦想开始的地方。”苏炳添说。2009年，苏炳添考入暨南大学，先后获得了本科和硕士学位。2018年，他正式成为暨南大学的一名教师。“从赛场到课堂，从起跑线到讲台，我在暨南园完成了人生许多的转折，实现了许许多多的梦想。”

暨南大学是一所饱经风雨沧桑的大学。从南京到福建、从上海到广州，历经三落三起，五次迁波。苏炳添说，他跑进9秒83的路也如母校走过的路一样充满了曲折和困难。“我的身高只有1米72，一百米要比博尔特多跑7步。我只能付出比别人更多的努力，才能站到和别人同一起跑线。”

2019年，苏炳添受到了腰伤和骨裂的困扰。回忆当时，他说自己就像一只漏了气的气球。但是，自强不息的暨南精神支撑着他不能轻易放弃，并再次走上赛场。苏炳添表示，只要通过自身的努力和科学的训练方法，世界其他选手可以做到的，亚洲选手一定可以做到，中国选手一定可以做到。

作为一名暨南大学的教师，苏炳添希望能够把暨南精神传递发扬下去，培养出更多能够继续挑战亚洲极限的中国短跑运动员。“我相信未来会有越来越多的亚洲选手、中国选手可以站在奥运男子百米决赛的跑道上。”苏炳添说。（孙竞、实习生陈雪婷）

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